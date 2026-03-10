Захист піарника Зеленського Петрова із 2019 року знайомиться з матеріалами справи, - прокуратура

Захист піарника Зеленського Володимира Петрова із 2019 року продовжує знайомитися із матеріалами кримінального провадження.

Про це розповів під час засідання ТСК заступник начальника відділу спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Микола Шелест, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Він розповів, що провадження щодо Петрова перебуває в розслідуванні ГУ СБУ в Києві та Київській області.

"Наразі з 2019 року триває процедура ознайомлення стороною захисту з матеріалами провадження. Повідомлено про підозру 7 особам.

Хочу повідомити, що цей процес не є статичним, тобто 22 грудня 2025 року слідчим було до Солом'янського райсуду подано клопотання про обмеження сторони захисту щодо ознайомлення з матеріалами провадження. Винесено ухвалу від 26 лютого 2026 року, якою залишено вказане клопотання слідчого без розгляду", - сказав він.

Шелест зазначив, що із позиції сторони захисту вбачається, що вона намагається активно знайомитися із матеріалами провадження.

"Що за собою потягне передачу цього провадження до суду", - додав він.

Відомо, що Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження щодо Петрова за підозрою у державній зраді.

Дивіться: Заброньований піарник Зеленського Петров закликає до війни з Угорщиною. ВIДЕО

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада викликала главу МВС Клименка через "VIP-ухилянта" Петрова, - Железняк