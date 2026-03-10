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Новини Діяльність Володимира Петрова
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Захист піарника Зеленського Петрова із 2019 року знайомиться з матеріалами справи, - прокуратура

Справа Володимира Петрова: у прокуратурі розповіли подробиці

Захист піарника Зеленського Володимира Петрова із 2019 року продовжує знайомитися із матеріалами кримінального провадження.

Про це розповів під час засідання ТСК заступник начальника відділу спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Микола Шелест, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він розповів, що провадження щодо Петрова перебуває в розслідуванні ГУ СБУ в Києві та Київській області.

"Наразі з 2019 року триває процедура ознайомлення стороною захисту з матеріалами провадження. Повідомлено про підозру 7 особам.

Хочу повідомити, що цей процес не є статичним, тобто 22 грудня 2025 року слідчим було до Солом'янського райсуду подано клопотання про обмеження сторони захисту щодо ознайомлення з матеріалами провадження. Винесено ухвалу від 26 лютого 2026 року, якою залишено вказане клопотання слідчого без розгляду", - сказав він.

Шелест зазначив, що із позиції сторони захисту вбачається, що вона намагається активно знайомитися із матеріалами провадження.

"Що за собою потягне передачу цього провадження до суду", - додав він.

Відомо, що Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження щодо Петрова за підозрою у державній зраді.

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Що передувало?

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Автор: 

Петров Володимир (41) Офіс Генпрокурора (3929)
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Це гівно неголене відправити на кордон з Угорщиною, хай ще там позакликає!
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10.03.2026 12:11 Відповісти
За сім років ще не розібралися? Вже сьогодні писав тут про "ефективність" нашої судової системи. І за цю нескінченну виставу судді/прокурори/поліцаї/адвокати отримують зарплату.
Простий приклад - що досі не можуть з'ясувати у справі київського судді-вбивці Тандира?
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10.03.2026 12:13 Відповісти
Ти що не читав, що їм ніколи, вони дисертації пишуть
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10.03.2026 12:27 Відповісти
У фопов через семь дней арестовывает майно,если не откупился при проверке,а этот шнырь семь лет водит за нос прокуроров ему все пох.
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10.03.2026 12:16 Відповісти
Когда адвакатишка затягивает дело, долго ознакамливаясь с ним, надо обоих посадить в СИЗО, что бы не отвлекались.
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10.03.2026 12:24 Відповісти
Невже немає ніякого строку для ознайомлення зі справою, або на оточуючих стоки залежать від надходження на посаді його криши
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10.03.2026 12:25 Відповісти
На гачку.Працює на кого потрібно.
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10.03.2026 12:30 Відповісти
А що, так можно було?
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10.03.2026 13:46 Відповісти
Де закон?Про таку корупцію я ще не чув,це пована срака.Який там нахрін Євросоюз,в Африку не приймуть!
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10.03.2026 13:56 Відповісти
 
 