Захист піарника Зеленського Петрова із 2019 року знайомиться з матеріалами справи, - прокуратура
Захист піарника Зеленського Володимира Петрова із 2019 року продовжує знайомитися із матеріалами кримінального провадження.
Про це розповів під час засідання ТСК заступник начальника відділу спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Микола Шелест, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Він розповів, що провадження щодо Петрова перебуває в розслідуванні ГУ СБУ в Києві та Київській області.
"Наразі з 2019 року триває процедура ознайомлення стороною захисту з матеріалами провадження. Повідомлено про підозру 7 особам.
Хочу повідомити, що цей процес не є статичним, тобто 22 грудня 2025 року слідчим було до Солом'янського райсуду подано клопотання про обмеження сторони захисту щодо ознайомлення з матеріалами провадження. Винесено ухвалу від 26 лютого 2026 року, якою залишено вказане клопотання слідчого без розгляду", - сказав він.
Шелест зазначив, що із позиції сторони захисту вбачається, що вона намагається активно знайомитися із матеріалами провадження.
"Що за собою потягне передачу цього провадження до суду", - додав він.
Відомо, що Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження щодо Петрова за підозрою у державній зраді.
Що передувало?
- Раніше нардеп Железняк повідомив, що піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін.
- Також Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.
- Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".
- Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.
- Згодом у НВМК підтвердили, що Петров працює на них.
- У Мінветеранів заявили про початок службового розслідування щодо бронювання у НВМК.
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20 січня міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, повідомила, що Володимир Петров звільнився із "Національного військового меморіального кладовища".
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