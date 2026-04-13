Піарник Зеленського Петров знову отримав бронювання - у телерадіокомпанії, що дає поради з садівництва. ВIДЕО
Піарник Зеленського Володимир Петров знову отримав бронювання від мобілізації.
Про це у своєму відео розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
В середині березня 2026 року, за даними парламентаря, Петров знову отримав бронь від мобілізації.
"Цього разу його бронюють як співробітника "Телерадіокомпанії "Корисне ТБ"". Якщо зайдете на їх YouTube канал, то знайдете тільки один контент – поради по саду та городу. Але критичність цьому підприємству МінКульт видав.
Ну і головне: в бенефіціарах цієї компанії бачимо Сергія Созановського. ЗМІ неодноразово вказували і на його давнє знайомство з Єрмаком, і начебто представництво у "Інтері" інтересів ОП", - розповів парламентар.
Що передувало?
- Раніше нардеп Железняк повідомив, що піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін.
- Також Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.
- Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".
- Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.
- Згодом у НВМК підтвердили, що Петров працює на них.
- У Мінветеранів заявили про початок службового розслідування щодо бронювання у НВМК.
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20 січня міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, повідомила, що Володимир Петров звільнився із "Національного військового меморіального кладовища".
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