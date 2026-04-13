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Піарник Зеленського Петров знову отримав бронювання - у телерадіокомпанії, що дає поради з садівництва. ВIДЕО

Піарник Зеленського Володимир Петров знову отримав бронювання від мобілізації.

Про це у своєму відео розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

В середині березня 2026 року, за даними парламентаря, Петров знову отримав бронь від мобілізації.

"Цього разу його бронюють як співробітника "Телерадіокомпанії "Корисне ТБ"". Якщо зайдете на їх YouTube канал, то знайдете тільки один контент – поради по саду та городу. Але критичність цьому підприємству МінКульт видав.

Ну і головне: в бенефіціарах цієї компанії бачимо Сергія Созановського. ЗМІ неодноразово вказували і на його давнє знайомство з Єрмаком, і начебто представництво у "Інтері" інтересів ОП", - розповів парламентар.

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Що передувало?

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Автор: 

бронювання (466) Железняк Ярослав (775) Петров Володимир (41)
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Топ коментарі
+25
Це щоб люди бачили, що наближеним тепле місце, а людям домовини.
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13.04.2026 09:50 Відповісти
+15
Та не піде той Пєтров на фронт ніколи, який сенс мусолити цю тему?
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13.04.2026 09:48 Відповісти
+14
Гівно не тоне.
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13.04.2026 09:51 Відповісти

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