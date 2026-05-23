Посольство США предупредило о возможном массированном ударе РФ по Украине в ближайшие сутки

Посольство США в Киеве предупреждает об угрозе масштабной воздушной атаки РФ в течение суток

Посольство США в Киеве сообщило, что получило информацию о возможной масштабной воздушной атаке со стороны РФ, которая может произойти в любой момент в течение следующих 24 часов.

Об этом говорится на сайте посольства, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально масштабном воздушном ударе, который может произойти в любой момент в течение ближайших 24 часов. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Возможен удар "Орешником"

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила данные от американских и европейских партнеров о подготовке россиянами удара с применением "Орешника".

+2
Такі попередження видаються тільки у виняткових випадках.
23.05.2026 20:29 Ответить
+1
Так воно майже кожну неділю таке, в чому новина?
23.05.2026 20:24 Ответить
+1
Ігнат відчитався пару днів тому про напівпусті ппо, ну а далі по накатаному.
23.05.2026 20:29 Ответить
Буде масований удар 100% - не дарма ж кацапська пропаганда , останніми днями , весь час верещать про Старобелськ !
23.05.2026 20:44 Ответить
Орешником не щотижня бють. Тому й попередили.
23.05.2026 20:33 Ответить
Раніше місцеві експерти пояснювали масовані удари тим, що кацапи змогли накопити дрони під час поганого перемир'я, або що вони використовують обстріли для тиску на непотрібних переговорах.

А тепер немає ні того, ні іншого - а обстріли все одно є.
23.05.2026 20:30 Ответить
Якщо вже дражнити неадекватного ведмедя, то робити це елегантно.
А Зе своїми ударами по москальським НПЗ зараз, а не в 2022, просто підставляє під удар у відповідь звичайних українців.
Хочу помилятися, звісно.
23.05.2026 20:32 Ответить
ти гнида, ти зайвий раз довів що кацапи саме цього хочуть.... щоб такі як ти казали що у всьому винен Зеля .....
23.05.2026 20:34 Ответить
А в 22-му було чим, розумнику?
23.05.2026 20:34 Ответить
Зе дрисне і буде в безпеці, на українців йому начхати
23.05.2026 20:34 Ответить
ДЯКУЮ. Дуже ДЯКУЮ.

З 2019 у нас що не день то щастя
23.05.2026 20:34 Ответить
але ж, гундоса чудо юда зе"гніда, все ж була першою.
дбає про своїх кріпаків .....
тобто, сім років грабування україни, підсумовується банальним попередженням: хтось з вас загине у найближчу добу.
23.05.2026 20:36 Ответить
Так це не нам, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги.
23.05.2026 20:36 Ответить
Так,ось звідки попередження прийшло.
23.05.2026 20:36 Ответить
Невже ЦАР знов кудись зібрався за кордон зі своєю Царською Свитою ?

Бо Путло Погане остерігається лупасити по Києву, коли там знаходиться ЦАР ... щоб випадково не влучити в ЦАРЯ і не припинити ту ЗЕлафу, що супроводжує Путла всю війну.
23.05.2026 20:37 Ответить
Дякуємо за попередження, гаранти ви наші дорогі. За це ви в нас і видурили ядерну зброю щоб зараз попереджати що ми повинні ховатися в нори? Ось чого варті всі ваші угоди і гарантії. Зеля млять, давай роби ЯЗ, бо таке буде назавжди.
23.05.2026 20:38 Ответить
Может долбануть на опережения, масштабно по болотам...
23.05.2026 20:39 Ответить
Знову будуть сталевими болванками гатити як майже два роки тому? Тільки Не розумію сенс в чому, що воно дасть?
23.05.2026 20:42 Ответить
можна сміятися, а можна не нехтувати повітряною тривогою.
мешканців великиx міст стосується особливо.
знаю не зручно, не завжди поруч бомбосховищє,
та і не всі 100ку пробігають за 10 сек,
але все, що залежить від тебе, мені здається, треба зробити,
що би убезопасити свою родину.
23.05.2026 20:43 Ответить
ЗЕленський заікався за превентивний удар.От і трахни на упередження балістикою якою ти хизувався,
23.05.2026 20:44 Ответить
Схоже,до той йде. недаремно кацапи сьогодні затіяли масову істерику про мальчіков в трусіках,начеб то вбитих в Старобільській общазі...В безсильній злобі кацапи спробують нанести ще один масовий удар,щоб українці заставили Зелю прийняти мир....Що за проклятий українській нарід,баранів ніщо не вчить! Замість того щоб ще в 91 прикінчить всіх кацапів,жидву і коммі.....вибрали комуняку Кравчука а за ним комуняку і бандита Кучмана.....
23.05.2026 20:46 Ответить
 
 