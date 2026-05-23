Посольство США предупредило о возможном массированном ударе РФ по Украине в ближайшие сутки
Посольство США в Киеве сообщило, что получило информацию о возможной масштабной воздушной атаке со стороны РФ, которая может произойти в любой момент в течение следующих 24 часов.
Об этом говорится на сайте посольства, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально масштабном воздушном ударе, который может произойти в любой момент в течение ближайших 24 часов. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Возможен удар "Орешником"
Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила данные от американских и европейских партнеров о подготовке россиянами удара с применением "Орешника".
А тепер немає ні того, ні іншого - а обстріли все одно є.
А Зе своїми ударами по москальським НПЗ зараз, а не в 2022, просто підставляє під удар у відповідь звичайних українців.
Хочу помилятися, звісно.
З 2019 у нас що не день то щастя
дбає про своїх кріпаків .....
тобто, сім років грабування україни, підсумовується банальним попередженням: хтось з вас загине у найближчу добу.
Бо Путло Погане остерігається лупасити по Києву, коли там знаходиться ЦАР ... щоб випадково не влучити в ЦАРЯ і не припинити ту ЗЕлафу, що супроводжує Путла всю війну.
мешканців великиx міст стосується особливо.
знаю не зручно, не завжди поруч бомбосховищє,
та і не всі 100ку пробігають за 10 сек,
але все, що залежить від тебе, мені здається, треба зробити,
що би убезопасити свою родину.