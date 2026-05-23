Посольство США предупредило о возможном массированном ударе РФ по Украине в ближайшие сутки

Посольство США в Киеве сообщило, что получило информацию о возможной масштабной воздушной атаке со стороны РФ, которая может произойти в любой момент в течение следующих 24 часов.

Об этом говорится на сайте посольства, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально масштабном воздушном ударе, который может произойти в любой момент в течение ближайших 24 часов. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Возможен удар "Орешником"

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила данные от американских и европейских партнеров о подготовке россиянами удара с применением "Орешника".

Читайте также: Зеленский: Получили данные от партнеров о подготовке РФ удара с применением "Орешника"