Ворожий дрон атакував траурну колону на околиці Сум: загинув чоловік, 8 поранених, одна людина у важкому стані (оновлено)

Зранку 23 травня 2026 року війська РФ атакували траурну колону у Сумах.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перші деталі

"Цинічна атака. Сьогодні російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум. Постраждали люди. Усім надають необхідну медичну допомогу. Попередньо, одна людина - у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі з’ясовуються всі обставини та наслідки удару.

Також читайте: Росіяни хочуть захопити Суми або Харків, - ДШВ

Є загроза повторних атак

"Загроза повторних атак з боку ворога зберігається. Будьте обережні та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - наголошує Григоров.

Читайте: Чоловік загинув від вибуху гранати у Сумах, - поліція

Оновлена інформація

За даними ОВА, наразі відомо про дев’ятьох постраждалих. Чотирьом людям медики вже надали допомогу, лікуються амбулаторно.

"Зараз медики борються за життя важкопораненого у Сумській громаді - проводяться реанімаційні заходи. Ще одна людина перебуває у важкому стані. Її оперують", - уточнив очільник області.

Є загиблий