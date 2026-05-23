Новини Удар по Сумах
Ворожий дрон атакував траурну колону на околиці Сум: загинув чоловік, 8 поранених, одна людина у важкому стані (оновлено)

Дрон РФ над Сумами

Зранку 23 травня 2026 року війська РФ атакували траурну колону у Сумах.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

"Цинічна атака. Сьогодні російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум. Постраждали люди. Усім надають необхідну медичну допомогу. Попередньо, одна людина - у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі з’ясовуються всі обставини та наслідки удару.

Є загроза повторних атак

"Загроза повторних атак з боку ворога зберігається. Будьте обережні та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - наголошує Григоров.

Оновлена інформація

За даними ОВА, наразі відомо про дев’ятьох постраждалих. Чотирьом людям медики вже надали допомогу, лікуються амбулаторно.

"Зараз медики борються за життя важкопораненого у Сумській громаді - проводяться реанімаційні заходи. Ще одна людина перебуває у важкому стані. Її оперують", - уточнив очільник області.

Є загиблий

  • Згодом стало відомо, що у лікарні помер чоловік, який отримав надважкі поранення внаслідок російського удару по траурній колоні в Сумах.
  • Медики зробили все можливе, аби врятувати його життя. 
  • Наразі встановлюється особа загиблого.

обстріл Сумська область Суми Сумський район
Вбивці - нічого св"ятого
23.05.2026 12:02 Відповісти
Нагадаю що кацап це м'ясник,різникі цим все сказано...
23.05.2026 12:10 Відповісти
Ну з кацапами зрозуміло А сумчани? Невже було не зрозуміло що так може статися? Траурна колонна...Йде війна України з андрофагами, а люди ніяк не роздупляються.
23.05.2026 12:48 Відповісти
ждуни не роздупляться ніколи, це генетично орки, завезені в Голодомор.
23.05.2026 13:45 Відповісти
 
 