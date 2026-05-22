Росіяни хочуть захопити Суми або Харків, - ДШВ

Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на північному напрямку та намагаються просунутися вглиб української території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив речник 8-го корпусу ДШВ Вадим Карпʼяк в ефірі телемарафону.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Харків і Суми залишаються серед ключових цілей

За словами Карпʼяка, українські військові фіксують активність противника поблизу Сум.

Ворог намагається наблизитися до міста, яке перебуває в зоні відповідальності десантних підрозділів.

"Їхня мета, як мінімум, захопити Суми, як обласний центр. Їм це не вдається, звичайно. Але ніхто не сказав, що вони відмовилися від цієї історії. Тому вони тиснуть зараз", - зазначив Карп’як.

Також військовий підкреслив, що ворог поставив собі за мету й захоплення Харкова.

Раніше ми повідомляли, що президент Зеленський провів зустріч із керівниками громад Київщини та Чернігівщини, під час якої обговорили захист Чернігівсько-Київського напрямку від потенційних російських загроз.

Читайте: Чоловік загинув від вибуху гранати у Сумах, - поліція