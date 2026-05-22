Росіяни хочуть захопити Суми або Харків, - ДШВ

Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на північному напрямку та намагаються просунутися вглиб української території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив речник 8-го корпусу ДШВ Вадим Карпʼяк в ефірі телемарафону.

Харків і Суми залишаються серед ключових цілей

За словами Карпʼяка, українські військові фіксують активність противника поблизу Сум.

Ворог намагається наблизитися до міста, яке перебуває в зоні відповідальності десантних підрозділів.

"Їхня мета, як мінімум, захопити Суми, як обласний центр. Їм це не вдається, звичайно. Але ніхто не сказав, що вони відмовилися від цієї історії. Тому вони тиснуть зараз", - зазначив Карп’як.

Також військовий підкреслив, що ворог поставив собі за мету й захоплення Харкова.

дєрьмак покаже карти з направлєніями, по яких його з зєлєю старші браття готовять захват?
22.05.2026 00:33 Відповісти
кацапи хочуть захопити всю Україну , тільки хто ж їм дасть .
22.05.2026 00:38 Відповісти
 
 