Чоловік загинув від вибуху гранати у Сумах, - поліція

У місті Суми правоохоронці встановлюють обставини вибуху, внаслідок якого загинув чоловік.

Про це повідомила поліція Сумщини, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За даними правоохоронців, близько 21:45 біля зупинки громадського транспорту у чоловіка в руках здетонував вибухонебезпечний предмет, ймовірно граната. Від отриманих травм чоловік загинув на місці

Поліція нині встановлює особу загиблого та обставин події.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналісти та інші профільні служби. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Що передувало

Нагадаємо, днями в Охтирці Сумської області під час перемовин з поліцією чоловік підірвав гранату. Подія сталася 10 травня близько 17:30 на вулиці поблизу одного із закладів харчування.

Унаслідок вибуху гранати тілесні ушкодження отримали троє працівників поліції, цивільний чоловік та сам правопорушник.

