859 1
Чоловік загинув від вибуху гранати у Сумах, - поліція
У місті Суми правоохоронці встановлюють обставини вибуху, внаслідок якого загинув чоловік.
Про це повідомила поліція Сумщини, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними правоохоронців, близько 21:45 біля зупинки громадського транспорту у чоловіка в руках здетонував вибухонебезпечний предмет, ймовірно граната. Від отриманих травм чоловік загинув на місці
Поліція нині встановлює особу загиблого та обставин події.
На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналісти та інші профільні служби. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.
Що передувало
- Нагадаємо, днями в Охтирці Сумської області під час перемовин з поліцією чоловік підірвав гранату. Подія сталася 10 травня близько 17:30 на вулиці поблизу одного із закладів харчування.
- Унаслідок вибуху гранати тілесні ушкодження отримали троє працівників поліції, цивільний чоловік та сам правопорушник.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар13.05.2026 23:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль