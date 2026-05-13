558 1
Мужчина погиб от взрыва гранаты в Сумах, - полиция
В городе Сумы правоохранители выясняют обстоятельства взрыва, вследствие которого погиб мужчина.
Об этом сообщила полиция Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным правоохранителей, около 21:45 возле остановки общественного транспорта у мужчины в руках взорвался взрывоопасный предмет, вероятно граната. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Полиция в настоящее время устанавливает личность погибшего и обстоятельства происшествия.
На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалисты и другие профильные службы. Решается вопрос о правовой квалификации.
Что предшествовало
- Напомним, на днях в Ахтырке Сумской области во время переговоров с полицией мужчина взорвал гранату. Инцидент произошел 10 мая около 17:30 на улице возле одного из заведений общественного питания.
- Вследствие взрыва гранаты телесные повреждения получили трое сотрудников полиции, гражданский мужчина и сам правонарушитель.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий13.05.2026 23:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль