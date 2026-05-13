Мужчина погиб от взрыва гранаты в Сумах, - полиция

В городе Сумы правоохранители выясняют обстоятельства взрыва, вследствие которого погиб мужчина.

Об этом сообщила полиция Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По данным правоохранителей, около 21:45 возле остановки общественного транспорта у мужчины в руках взорвался взрывоопасный предмет, вероятно граната. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Полиция в настоящее время устанавливает личность погибшего и обстоятельства происшествия.

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалисты и другие профильные службы. Решается вопрос о правовой квалификации.

Что предшествовало

Напомним, на днях в Ахтырке Сумской области во время переговоров с полицией мужчина взорвал гранату. Инцидент произошел 10 мая около 17:30 на улице возле одного из заведений общественного питания.

Вследствие взрыва гранаты телесные повреждения получили трое сотрудников полиции, гражданский мужчина и сам правонарушитель.

