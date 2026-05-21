Зеленський доручив посилити ППО та захист від дронів на півночі України
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками громад Київщини та Чернігівщини, під час якої обговорили захист Чернігівсько-Київського напрямку від потенційних російських загроз.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Посилення ППО
"Обговорили захист від потенційних російських загроз на Чернігівсько-Київському напрямку та зміцнення ППО й захисту від дронів на півночі України. Міністерство оборони має відповідне завдання", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що загрози, які були з перших днів повномасштабної війни, не зменшуються і зараз.
"Усі прекрасно розуміють, що Україна не може допустити навіть відсотка повторення таких ризиків для наших людей, які були тоді, у лютому 22-го. Виконання планів стійкості, посилення оборони Чернігівсько-Київського напрямку, посилення фортифікаційних споруд на напрямку, кількість і підготовка особового складу – всі ці наші сигнали зменшують шанс повторної ескалації", - додав він.
Ремонт доріг
За словами Зеленського, окремо йшлося про ремонт місцевих доріг.
"Логістика дуже важлива, і необхідно якнайшвидше виконати всі роботи", - сказав президент.
