Зеленський доручив посилити ППО та захист від дронів на півночі України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками громад Київщини та Чернігівщини, під час якої обговорили захист Чернігівсько-Київського напрямку від потенційних російських загроз.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Посилення ППО

"Обговорили захист від потенційних російських загроз на Чернігівсько-Київському напрямку та зміцнення ППО й захисту від дронів на півночі України. Міністерство оборони має відповідне завдання", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що загрози, які були з перших днів повномасштабної війни, не зменшуються і зараз.

"Усі прекрасно розуміють, що Україна не може допустити навіть відсотка повторення таких ризиків для наших людей, які були тоді, у лютому 22-го. Виконання планів стійкості, посилення оборони Чернігівсько-Київського напрямку, посилення фортифікаційних споруд на напрямку, кількість і підготовка особового складу – всі ці наші сигнали зменшують шанс повторної ескалації", - додав він.

Ремонт доріг

За словами Зеленського, окремо йшлося про ремонт місцевих доріг.

"Логістика дуже важлива, і необхідно якнайшвидше виконати всі роботи", - сказав президент.