Зеленський доручив посилити ППО та захист від дронів на півночі України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками громад Київщини та Чернігівщини, під час якої обговорили захист Чернігівсько-Київського напрямку від потенційних російських загроз.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Посилення ППО

"Обговорили захист від потенційних російських загроз на Чернігівсько-Київському напрямку та зміцнення ППО й захисту від дронів на півночі України. Міністерство оборони має відповідне завдання", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що загрози, які були з перших днів повномасштабної війни, не зменшуються і зараз.

"Усі прекрасно розуміють, що Україна не може допустити навіть відсотка повторення таких ризиків для наших людей, які були тоді, у лютому 22-го. Виконання планів стійкості, посилення оборони Чернігівсько-Київського напрямку, посилення фортифікаційних споруд на напрямку, кількість і підготовка особового складу – всі ці наші сигнали зменшують шанс повторної ескалації", - додав він.

Ремонт доріг

За словами Зеленського, окремо йшлося про ремонт місцевих доріг.

"Логістика дуже важлива, і необхідно якнайшвидше виконати всі роботи", - сказав президент.

Зеленський Володимир Київська область ППО Чернігівська область
Топ коментарі
+3
Міндічу і веселому цукерману ???!!!
показати весь коментар
21.05.2026 20:41 Відповісти
+3
Забув дати доручення зійти завтра Сонечку.
показати весь коментар
21.05.2026 21:00 Відповісти
+2
Сумська вже не Україна, зелені ********?
Тут літає вся номенклатура кацапів
показати весь коментар
21.05.2026 20:42 Відповісти
Сущина, Харківщина, Чернігівщина це першочергові напрямки напольйон грьобаний !
показати весь коментар
21.05.2026 20:52 Відповісти
"Усі прекрасно розуміють, що Україна не може допустити навіть відсотка повторення таких ризиків для наших людей, які були тоді, у лютому 22-го. Джерело: https://censor.net/ua/n4004459

гарантією недопущення мала би бути повна ліквідація при владі всіх без виключення, хто допустив ті "ризики для наших людей" в 22-му.
показати весь коментар
21.05.2026 20:43 Відповісти
Щось не подобається мені ця пропагандистська свістопляска з"вторгненням Білорусі в Україну ",напевно зєля з творожніковим задумали чергову "курську авантюру " в брянській області ,щоб відволікти увагу українців від "династій " ,тецекашного бєзпрєдєла та іншої зеленої мерзоти .
показати весь коментар
21.05.2026 20:43 Відповісти
Песець,без нього ніяк! Щоб ми робили якби його не було? Послав же на нашу голову.
показати весь коментар
21.05.2026 20:46 Відповісти
Без Зелі вже й вода не освятиця
показати весь коментар
21.05.2026 20:49 Відповісти
Тобто коли до цього дрони/ракети рашистів літали через Білорусь - все було норм, коли дрони/ракети рашистів отримували дані (наведення) через ретранслятор на території Білорусі - теж було норм, а коли вибухнув "міндічгейт" та ще й з підозрою САМОМУ дєрьмаку, то раптом з'явилася загроза з БРСР?
Нє-нє-нє! Це просто співпадіння, ага!
показати весь коментар
21.05.2026 20:59 Відповісти
Забув дати доручення зійти завтра Сонечку.
показати весь коментар
21.05.2026 21:00 Відповісти
Усі прекрасно розуміють, що Україна не може допустити навіть відсотка повторення таких ризиків які я ,як зрадник України допустив ,що привело до чисельних жертв українського народу руйнації і окупації України
показати весь коментар
21.05.2026 21:12 Відповісти
Шотв кацапня пробуксовывает на Покровский и Запорожском направлениях, пришёл приказ оманскому подмахнуть - перекинуть резервы на самый опасный участок.
показати весь коментар
21.05.2026 21:20 Відповісти
 
 