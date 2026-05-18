В Україні вже захистили понад 1170 км доріг від атак FPV-дронів, - Федоров

У прифронтових регіонах України вже захищено понад 1170 км логістичних маршрутів антидроновими конструкціями. Основна мета — убезпечити логістику, евакуацію поранених та постачання ресурсів поблизу фронту.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог активно застосовує FPV-дрони для атак на транспорт і логістичні маршрути біля лінії фронту. Саме тому Держспецтрансслужба за завданням Міноборони масштабує антидроновий захист у прифронтових регіонах", - написав він.

Такі рішення забезпечують стійку логістику, швидке постачання ресурсів і безпечну евакуацію поранених навіть під вогневим впливом ворога.

Скільки вже захищено доріг

За останні місяці суттєво прискорили темпи та вдвічі збільшили швидкість будівництва антидронового захисту доріг. Порівняно з 2025 роком темпи зросли з 4 до 8,5 км щодня.

Лише за лютий — квітень облаштовано 430 км антидронового захисту та відновлено 106 км доріг. Загалом уже захищено понад 1 170 км логістичних маршрутів.

Що саме захищають

Окремий напрям — відновлення доріг у прифронтових регіонах. Роботи тривають у п’яти областях. Уже відновлено понад 60 км доріг, зокрема завершено три ділянки на Запорізькому та Харківському напрямках.

У сучасній війні логістика визначає стійкість фронту. Захищена логістика — збережені життя", - наголосив Федоров.

Цікаво скільки коштує облаштування 1км захистом, ну і підтримка протягом місяця.
Можливо є економічніші варіанти?
показати весь коментар
18.05.2026 16:17 Відповісти
Там на опори натягуються старі рибальські сіті .
18.05.2026 16:23 Відповісти
18.05.2026 16:23 Відповісти
Вибачте, але бачив відео і з новенькими т.зв. «бобовими», а вони не дешеві за м.кв..
І що значить «стара» для рибальської. Капронові служать довго.
А сама робота по закопуванню стовпів, натяжка леерів, щоденне обслуговування...
Я розумію що життя наших і воїнів і цивільних дорожче. Але ж для порівняння іншими системами захисту бажано відштовхуватись від якогось прайса.
Ми всі знаєм до чого призводить монополізм тільки однієї: технології, канала постачання енергоносіїв, монобільшості...
18.05.2026 16:54 Відповісти
18.05.2026 16:54 Відповісти
Головне Банкову захистити. Дрон може і не прилетить, але капосний голуб може зашкодити іміджу найвеличнішого лідора **********..
18.05.2026 16:32 Відповісти
18.05.2026 16:32 Відповісти
тобто захистити це просто сітки натягнути .. угу ..

КОНГЕНІАЛЬНО !

ПОБЪЕДА БУДЕТ ЗА НАМІ !
18.05.2026 16:41 Відповісти
18.05.2026 16:41 Відповісти
Безглузда справа. Вони на перехрестях пiд захист залiтають, вже не одну машину у нас так спалили. А гошики тю-тю.
18.05.2026 16:58 Відповісти
18.05.2026 16:58 Відповісти
В містах в'їзду, де не можна натягнути сітку, треба вішати довгі резинові смуги, як в деяких магазинах. Тоді машини зможуть проїхати без зупинки.
18.05.2026 17:39 Відповісти
18.05.2026 17:39 Відповісти
пропоную обтягнути сіткою всю Україну і всьо перемога !

як же раніше не додумались ..все так просто

якби не велічайший кібербезопаснік фьйодоров
18.05.2026 16:59 Відповісти
18.05.2026 16:59 Відповісти
Федорову треба самому проінспектувати той захист. Бо наші умельці нарапортують а потім у когось на Багамах маленька хатинка з'являється.
18.05.2026 17:36 Відповісти
18.05.2026 17:36 Відповісти
Для чого? він свій криптогаманець перевірить, там рапорт самий надійний про "виконання" захисту. А так державні гроші на відрядження витрачати, економний барін
18.05.2026 19:52 Відповісти
18.05.2026 19:52 Відповісти
А де Луценко? зі своїм парканом. Апгрейдь його, чучело іпане. Тоді був вертикальний, тепер над дорогами монтуй
18.05.2026 19:59 Відповісти
18.05.2026 19:59 Відповісти
 
 