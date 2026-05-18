В Україні вже захистили понад 1170 км доріг від атак FPV-дронів, - Федоров

У прифронтових регіонах України вже захищено понад 1170 км логістичних маршрутів антидроновими конструкціями. Основна мета — убезпечити логістику, евакуацію поранених та постачання ресурсів поблизу фронту.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог активно застосовує FPV-дрони для атак на транспорт і логістичні маршрути біля лінії фронту. Саме тому Держспецтрансслужба за завданням Міноборони масштабує антидроновий захист у прифронтових регіонах", - написав він.

Такі рішення забезпечують стійку логістику, швидке постачання ресурсів і безпечну евакуацію поранених навіть під вогневим впливом ворога.

Скільки вже захищено доріг

За останні місяці суттєво прискорили темпи та вдвічі збільшили швидкість будівництва антидронового захисту доріг. Порівняно з 2025 роком темпи зросли з 4 до 8,5 км щодня.



Лише за лютий — квітень облаштовано 430 км антидронового захисту та відновлено 106 км доріг. Загалом уже захищено понад 1 170 км логістичних маршрутів.

Що саме захищають

Окремий напрям — відновлення доріг у прифронтових регіонах. Роботи тривають у п’яти областях. Уже відновлено понад 60 км доріг, зокрема завершено три ділянки на Запорізькому та Харківському напрямках.