В Україні вже захистили понад 1170 км доріг від атак FPV-дронів, - Федоров
У прифронтових регіонах України вже захищено понад 1170 км логістичних маршрутів антидроновими конструкціями. Основна мета — убезпечити логістику, евакуацію поранених та постачання ресурсів поблизу фронту.
Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог активно застосовує FPV-дрони для атак на транспорт і логістичні маршрути біля лінії фронту. Саме тому Держспецтрансслужба за завданням Міноборони масштабує антидроновий захист у прифронтових регіонах", - написав він.
Такі рішення забезпечують стійку логістику, швидке постачання ресурсів і безпечну евакуацію поранених навіть під вогневим впливом ворога.
Скільки вже захищено доріг
За останні місяці суттєво прискорили темпи та вдвічі збільшили швидкість будівництва антидронового захисту доріг. Порівняно з 2025 роком темпи зросли з 4 до 8,5 км щодня.
Лише за лютий — квітень облаштовано 430 км антидронового захисту та відновлено 106 км доріг. Загалом уже захищено понад 1 170 км логістичних маршрутів.
Що саме захищають
Окремий напрям — відновлення доріг у прифронтових регіонах. Роботи тривають у п’яти областях. Уже відновлено понад 60 км доріг, зокрема завершено три ділянки на Запорізькому та Харківському напрямках.
У сучасній війні логістика визначає стійкість фронту. Захищена логістика — збережені життя", - наголосив Федоров.
Можливо є економічніші варіанти?
І що значить «стара» для рибальської. Капронові служать довго.
А сама робота по закопуванню стовпів, натяжка леерів, щоденне обслуговування...
Я розумію що життя наших і воїнів і цивільних дорожче. Але ж для порівняння іншими системами захисту бажано відштовхуватись від якогось прайса.
Ми всі знаєм до чого призводить монополізм тільки однієї: технології, канала постачання енергоносіїв, монобільшості...
