В Украине уже защитили более 1170 км дорог от атак FPV-дронов, - Федоров
В прифронтовых регионах Украины уже защищено более 1170 км логистических маршрутов с помощью противодроновых конструкций. Основная цель — обеспечить безопасность логистики, эвакуации раненых и поставок ресурсов вблизи фронта.
Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг активно применяет FPV-дроны для атак на транспорт и логистические маршруты у линии фронта. Именно поэтому Госспецтрансслужба по заданию Минобороны расширяет антидроновую защиту в прифронтовых регионах", — написал он.
Такие решения обеспечивают устойчивую логистику, быструю доставку ресурсов и безопасную эвакуацию раненых даже под обстрелом врага.
Сколько дорог уже защищено
За последние месяцы существенно ускорили темпы и вдвое увеличили скорость строительства антидроновой защиты дорог. По сравнению с 2025 годом темпы выросли с 4 до 8,5 км ежедневно.
Только за февраль — апрель оборудовано 430 км антидроновой защиты и восстановлено 106 км дорог. Всего уже защищено более 1 170 км логистических маршрутов.
Что именно защищают
Отдельное направление — восстановление дорог в прифронтовых регионах. Работы продолжаются в пяти областях. Уже восстановлено более 60 км дорог, в частности завершены три участка на Запорожском и Харьковском направлениях.
В современной войне логистика определяет устойчивость фронта. Защищенная логистика — сохраненные жизни", — подчеркнул Федоров.
Можливо є економічніші варіанти?
І що значить «стара» для рибальської. Капронові служать довго.
А сама робота по закопуванню стовпів, натяжка леерів, щоденне обслуговування...
Я розумію що життя наших і воїнів і цивільних дорожче. Але ж для порівняння іншими системами захисту бажано відштовхуватись від якогось прайса.
Ми всі знаєм до чого призводить монополізм тільки однієї: технології, канала постачання енергоносіїв, монобільшості...
