В Украине уже защитили более 1170 км дорог от атак FPV-дронов, - Федоров

В прифронтовых регионах Украины уже защищено более 1170 км логистических маршрутов с помощью противодроновых конструкций. Основная цель — обеспечить безопасность логистики, эвакуации раненых и поставок ресурсов вблизи фронта.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Враг активно применяет FPV-дроны для атак на транспорт и логистические маршруты у линии фронта. Именно поэтому Госспецтрансслужба по заданию Минобороны расширяет антидроновую защиту в прифронтовых регионах", — написал он.

Такие решения обеспечивают устойчивую логистику, быструю доставку ресурсов и безопасную эвакуацию раненых даже под обстрелом врага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство выделило 96 млн грн на антидроновую защиту дорог на Херсонщине, - Свириденко

Сколько дорог уже защищено

За последние месяцы существенно ускорили темпы и вдвое увеличили скорость строительства антидроновой защиты дорог. По сравнению с 2025 годом темпы выросли с 4 до 8,5 км ежедневно.



Только за февраль — апрель оборудовано 430 км антидроновой защиты и восстановлено 106 км дорог. Всего уже защищено более 1 170 км логистических маршрутов.

Что именно защищают

Отдельное направление — восстановление дорог в прифронтовых регионах. Работы продолжаются в пяти областях. Уже восстановлено более 60 км дорог, в частности завершены три участка на Запорожском и Харьковском направлениях.