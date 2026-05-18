РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8600 посетителей онлайн
Новости Антидроновая защита
373 9

В Украине уже защитили более 1170 км дорог от атак FPV-дронов, - Федоров

антидроновая защита

В прифронтовых регионах Украины уже защищено более 1170 км логистических маршрутов с помощью противодроновых конструкций. Основная цель — обеспечить безопасность логистики, эвакуации раненых и поставок ресурсов вблизи фронта.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Враг активно применяет FPV-дроны для атак на транспорт и логистические маршруты у линии фронта. Именно поэтому Госспецтрансслужба по заданию Минобороны расширяет антидроновую защиту в прифронтовых регионах", — написал он.

Такие решения обеспечивают устойчивую логистику, быструю доставку ресурсов и безопасную эвакуацию раненых даже под обстрелом врага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство выделило 96 млн грн на антидроновую защиту дорог на Херсонщине, - Свириденко

Сколько дорог уже защищено

За последние месяцы существенно ускорили темпы и вдвое увеличили скорость строительства антидроновой защиты дорог. По сравнению с 2025 годом темпы выросли с 4 до 8,5 км ежедневно.

Только за февраль — апрель оборудовано 430 км антидроновой защиты и восстановлено 106 км дорог. Всего уже защищено более 1 170 км логистических маршрутов.

Что именно защищают

Отдельное направление — восстановление дорог в прифронтовых регионах. Работы продолжаются в пяти областях. Уже восстановлено более 60 км дорог, в частности завершены три участка на Запорожском и Харьковском направлениях.

В современной войне логистика определяет устойчивость фронта. Защищенная логистика — сохраненные жизни", — подчеркнул Федоров.

Автор: 

Минобороны (9622) логистика (81) Федоров Михаил (680)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво скільки коштує облаштування 1км захистом, ну і підтримка протягом місяця.
Можливо є економічніші варіанти?
показать весь комментарий
18.05.2026 16:17 Ответить
Там на опори натягуються старі рибальські сіті .
показать весь комментарий
18.05.2026 16:23 Ответить
Вибачте, але бачив відео і з новенькими т.зв. «бобовими», а вони не дешеві за м.кв..
І що значить «стара» для рибальської. Капронові служать довго.
А сама робота по закопуванню стовпів, натяжка леерів, щоденне обслуговування...
Я розумію що життя наших і воїнів і цивільних дорожче. Але ж для порівняння іншими системами захисту бажано відштовхуватись від якогось прайса.
Ми всі знаєм до чого призводить монополізм тільки однієї: технології, канала постачання енергоносіїв, монобільшості...
показать весь комментарий
18.05.2026 16:54 Ответить
Головне Банкову захистити. Дрон може і не прилетить, але капосний голуб може зашкодити іміджу найвеличнішого лідора **********..
показать весь комментарий
18.05.2026 16:32 Ответить
тобто захистити це просто сітки натягнути .. угу ..

КОНГЕНІАЛЬНО !

ПОБЪЕДА БУДЕТ ЗА НАМІ !
показать весь комментарий
18.05.2026 16:41 Ответить
Безглузда справа. Вони на перехрестях пiд захист залiтають, вже не одну машину у нас так спалили. А гошики тю-тю.
показать весь комментарий
18.05.2026 16:58 Ответить
В містах в'їзду, де не можна натягнути сітку, треба вішати довгі резинові смуги, як в деяких магазинах. Тоді машини зможуть проїхати без зупинки.
показать весь комментарий
18.05.2026 17:39 Ответить
пропоную обтягнути сіткою всю Україну і всьо перемога !

як же раніше не додумались ..все так просто

якби не велічайший кібербезопаснік фьйодоров
показать весь комментарий
18.05.2026 16:59 Ответить
Федорову треба самому проінспектувати той захист. Бо наші умельці нарапортують а потім у когось на Багамах маленька хатинка з'являється.
показать весь комментарий
18.05.2026 17:36 Ответить
 
 