Правительство выделило 96 млн грн на антидроновую защиту дорог на Херсонщине, — Свириденко

Антидроновая защита

Правительство Украины приняло решение о выделении 96 млн грн на обустройство сетевых коридоров на приоритетных автодорогах Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Правительство выделило 96 млн грн на обустройство сетевых коридоров на приоритетных автодорогах Херсонской области. Это вопрос обороноспособности, быстрой эвакуации и жизнеобеспечения громад и людей", — подчеркнула Свириденко.

Защита дорог

Деньги будут направлены на защиту дорог, которыми ежедневно пользуются гражданские лица, военные и службы экстренного реагирования. Антидроновые сетки вдоль дороги защищают людей от дроновых атак россиян и дают возможность перевозить гуманитарные грузы.

Что уже сделано

  • На данный момент уже установлено 190 км антидроновых сеток на дорогах общей протяженностью за средства Херсонской ОГА совместно с Минобороны.
  • Работы по обустройству продолжаются.
  • Работаем над отдельным решением о выделении дотации на ремонт дорог.

Напомним, в Днепропетровской области уже накрыли антидроновыми сетками 150 километров дорог. 

Свириденко Юлия | Херсонская область
"вєроніка" юля св., з'явилася.
дебілка свириденка, як тобі пріключєнія андрєя?
13.05.2026 19:25 Ответить
По ходу бабла зовсім немає
13.05.2026 20:34 Ответить
" А с чєво я тєпєрь харчєватса буду?"
13.05.2026 22:50 Ответить
 
 