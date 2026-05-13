Правительство выделило 96 млн грн на антидроновую защиту дорог на Херсонщине, — Свириденко

Правительство Украины приняло решение о выделении 96 млн грн на обустройство сетевых коридоров на приоритетных автодорогах Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Правительство выделило 96 млн грн на обустройство сетевых коридоров на приоритетных автодорогах Херсонской области. Это вопрос обороноспособности, быстрой эвакуации и жизнеобеспечения громад и людей", — подчеркнула Свириденко.

Защита дорог

Деньги будут направлены на защиту дорог, которыми ежедневно пользуются гражданские лица, военные и службы экстренного реагирования. Антидроновые сетки вдоль дороги защищают людей от дроновых атак россиян и дают возможность перевозить гуманитарные грузы.

Что уже сделано

На данный момент уже установлено 190 км антидроновых сеток на дорогах общей протяженностью за средства Херсонской ОГА совместно с Минобороны.

Работы по обустройству продолжаются.

Работаем над отдельным решением о выделении дотации на ремонт дорог.

Напомним, в Днепропетровской области уже накрыли антидроновыми сетками 150 километров дорог.