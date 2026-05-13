Правительство выделило 96 млн грн на антидроновую защиту дорог на Херсонщине, — Свириденко
Правительство Украины приняло решение о выделении 96 млн грн на обустройство сетевых коридоров на приоритетных автодорогах Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
"Правительство выделило 96 млн грн на обустройство сетевых коридоров на приоритетных автодорогах Херсонской области. Это вопрос обороноспособности, быстрой эвакуации и жизнеобеспечения громад и людей", — подчеркнула Свириденко.
Защита дорог
Деньги будут направлены на защиту дорог, которыми ежедневно пользуются гражданские лица, военные и службы экстренного реагирования. Антидроновые сетки вдоль дороги защищают людей от дроновых атак россиян и дают возможность перевозить гуманитарные грузы.
Что уже сделано
- На данный момент уже установлено 190 км антидроновых сеток на дорогах общей протяженностью за средства Херсонской ОГА совместно с Минобороны.
- Работы по обустройству продолжаются.
- Работаем над отдельным решением о выделении дотации на ремонт дорог.
Напомним, в Днепропетровской области уже накрыли антидроновыми сетками 150 километров дорог.
