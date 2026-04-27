В Херсоне непогода повредила антидроновые конструкции и парализовала электротранспорт, - ГВА

В Херсоне и пригороде из-за сильного ветра зафиксированы повреждения инфраструктуры и ограничения в работе транспорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

Последствия непогоды

В пригороде в направлении Зеленовки шквальный ветер повредил антидроновые конструкции.

В самом Херсоне зафиксированы поваленные деревья, которые затрудняют или полностью перекрывают движение транспорта.

Работа транспорта

Из-за риска повреждения контактной сети электротранспорт в городе завершил работу раньше установленного графика.

Местные власти призывают жителей не выходить на улицу без крайней необходимости, пока продолжается непогода.

