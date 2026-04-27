В Херсоне непогода повредила антидроновые конструкции и парализовала электротранспорт, - ГВА
В Херсоне и пригороде из-за сильного ветра зафиксированы повреждения инфраструктуры и ограничения в работе транспорта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.
Последствия непогоды
В пригороде в направлении Зеленовки шквальный ветер повредил антидроновые конструкции.
В самом Херсоне зафиксированы поваленные деревья, которые затрудняют или полностью перекрывают движение транспорта.
Работа транспорта
Из-за риска повреждения контактной сети электротранспорт в городе завершил работу раньше установленного графика.
Местные власти призывают жителей не выходить на улицу без крайней необходимости, пока продолжается непогода.
