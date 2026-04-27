В Херсоне непогода повредила антидроновые конструкции и парализовала электротранспорт, - ГВА

В пригороде Херсона сильный ветер повредил антидроновые конструкции

В Херсоне и пригороде из-за сильного ветра зафиксированы повреждения инфраструктуры и ограничения в работе транспорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

Последствия непогоды

В пригороде в направлении Зеленовки шквальный ветер повредил антидроновые конструкции.

В самом Херсоне зафиксированы поваленные деревья, которые затрудняют или полностью перекрывают движение транспорта.

Работа транспорта

Из-за риска повреждения контактной сети электротранспорт в городе завершил работу раньше установленного графика.

Местные власти призывают жителей не выходить на улицу без крайней необходимости, пока продолжается непогода.

Ті конструкціїї ставив якийсь невіглас, без врахування зледеніння взимку та вітрів навесні. Хоч би розтяжки зробили, а то встановили "пляжні порасолькі"
27.04.2026 11:56 Ответить
Хто б сумнівався. Коли роботи здійснювали друзі чинного керівника адміністрації. Херсонці гинуть, Прокудін та друзі багатіють.
27.04.2026 12:36 Ответить
 
 