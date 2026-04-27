Из-за ударов РФ отключено электричество в 7 областях, из-за непогоды более 700 населенных пунктов остались без света, - Минэнерго

В результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Прогнозы по восстановлению

Как отмечается, энергетики сейчас работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Отключение электроэнергии из-за непогоды

Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 700 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской и Киевской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

"Сегодня применение ограничений не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго. Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы — с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", — отмечают в Минэнерго.

Непогода в Украине

Ранее сообщалось, что в результате непогоды 27 апреля в Украине погибли три человека. Стихия также привела к многочисленным ранениям и масштабным повреждениям инфраструктуры.

