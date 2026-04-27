Через удари РФ є знеструмлення у 7 областях, через негоду понад 700 населених пунктів без світла, - Міненерго

Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Прогнози щодо відновлення

Як зазначається, енергетики наразі працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харків поступово повертає роботу транспорту після негоди

Знеструмлення через негоду

Через негоду без електропостачання залишається понад 700 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській та Київській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

"Сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго. Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.

Негода в Україні

Раніше повідомлялося, що внаслідок негоди 27 квітня в Україні загинули троє людей. Стихія також призвела до численних поранень і масштабних пошкоджень інфраструктури.

Негода не відступає: в Україні ще два дні збережеться небезпечна погода.

Також читайте: Перший транш із €90 млрд від Євросоюзу Україна спрямує на дрони та енергетику, ‒ Зеленський