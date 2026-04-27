Через удари РФ є знеструмлення у 7 областях, через негоду понад 700 населених пунктів без світла, - Міненерго
Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Прогнози щодо відновлення
Як зазначається, енергетики наразі працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Знеструмлення через негоду
Через негоду без електропостачання залишається понад 700 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській та Київській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.
"Сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго. Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.
Негода в Україні
- Раніше повідомлялося, що внаслідок негоди 27 квітня в Україні загинули троє людей. Стихія також призвела до численних поранень і масштабних пошкоджень інфраструктури.
- Негода не відступає: в Україні ще два дні збережеться небезпечна погода.
