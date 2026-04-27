Негода не відступає: в Україні ще два дні збережеться небезпечна погода

В Україні на 27 та 28 квітня оголошено попередження про небезпечні погодні явища в більшості регіонів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в даних Українського гідрометеорологічного центру.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Синоптики прогнозують сильний вітер і нічні заморозки, що можуть вплинути на повсякденне життя та сільське господарство.

У понеділок, 27 квітня, майже по всій території країни, за винятком західних областей, очікуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с. Це відповідає жовтому рівню небезпеки. Також у нічні години 27 та 28 квітня можливі заморозки в повітрі до 0…-3°, що вже класифікується як помаранчевий рівень небезпечності.

"Очікуються сильні пориви вітру та нічні заморозки, які можуть створити додаткові ризики для населення та інфраструктури", — зазначають синоптики.

Сильний вітер охопить більшість регіонів

Найбільш відчутними погодні зміни будуть у центральних, північних та східних областях. Там пориви вітру можуть досягати небезпечних значень, що здатні спричинити пошкодження ліній електропередач, падіння дерев і ускладнення руху транспорту.

Водночас у західних областях ситуація буде дещо спокійнішою, хоча загальний температурний фон залишатиметься нестабільним.

Заморозки вдарять по півдню та сходу

У південних і південно-східних регіонах 27 квітня прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту в межах 0…-5°. Це відповідає жовтому рівню небезпеки та може негативно вплинути на ранні посіви й сади.

Синоптики попереджають, що така погода є типовою для перехідного періоду, але цього року коливання температур особливо відчутні. Після негоди наприкінці тижня очікується поступове підвищення температури, однак уже на початку травня можливі короткочасні дощі та грози в різних регіонах.

Найбільш сприятливі погодні умови прогнозуються в середині тижня, коли зросте кількість сонячних годин і зменшиться інтенсивність опадів.