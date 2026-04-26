Через сильний вітер знеструмлено понад тисячу населених пунктів, — ДСНС

Негода в Україні спричинила масштабні перебої з електропостачанням у низці регіонів. Сильний вітер, дощ і град пошкодили лінії електропередач та спричинили падіння дерев.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленнях обласних військових адміністрацій, енергетичних компаній та ДСНС.

Масштаби відключень по регіонах

Інформація про наслідки негоди по областях:

Полтавська область — без електропостачання залишилися 40 791 споживач. Аварійні бригади вже працюють над відновленням мереж.

Кіровоградська область — знеструмлено 50 населених пунктів і понад 8600 абонентів. Рятувальники здійснили десятки виїздів для ліквідації наслідків, зокрема розчищають дороги від повалених дерев.

Львівська область — без світла 103 населені пункти (21 повністю, 82 частково). Зафіксовано падіння дерев і пошкодження дахів будівель у кількох районах.

Київська область — знеструмлено майже 60 тисяч клієнтів. Пошкоджено близько 80 ліній середнього класу напруги. Енергетики працюють у посиленому режимі.

Херсонська область — через сильний вітер пошкоджено лінії електропередач, зафіксовано падіння дерев. Комунальні служби ліквідовують наслідки.

Одеська область — через падіння дерев і гілок тимчасово зупиняли рух окремих трамвайних і тролейбусних маршрутів, частину вже відновлено.

Вінницька область — зафіксовано перебої у роботі громадського транспорту через пошкодження контактних мереж, рух частково відновлено.

Робота служб та наслідки негоди

Загалом, за даними ДСНС, через негоду в Україні знеструмлено 1121 населений пункт. Рятувальники працюють у 13 областях і ліквідовують наслідки стихії.

Окрім відключень електроенергії, фіксуються численні випадки падіння дерев, пошкодження будівель і транспортної інфраструктури. В окремих регіонах постраждали люди — відомо про загиблих і поранених, серед яких є дитина.

"Усі служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки негоди та відновити електропостачання", — повідомляють у регіонах.

Раніше ми писали, що через негоду в Україні загинули двоє людей. У Харкові через негоду зникло світло і зупинилося метро.

