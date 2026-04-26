РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6845 посетителей онлайн
Новости Аварийное обесточивание
1 389 4

Из-за сильного ветра обесточено более тысячи населенных пунктов, - ГСЧС

Последствия непогоды в Украине

Непогода в Украине привела к масштабным перебоям с электроснабжением в ряде регионов. Сильный ветер, дождь и град повредили линии электропередач и привели к падению деревьев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях областных военных администраций, энергетических компаний и ГСЧС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Масштабы отключений по регионам

Информация о последствиях непогоды по областям:

  • Полтавская область - без электроснабжения остались 40 791 потребитель. Аварийные бригады уже работают над восстановлением сетей.

  • Кировоградская область - обесточены 50 населенных пунктов и более 8600 абонентов. Спасатели совершили десятки выездов для ликвидации последствий, в частности расчищают дороги от поваленных деревьев.

  • Львовская область - без света 103 населенных пункта (21 полностью, 82 частично). Зафиксировано падение деревьев и повреждение крыш зданий в нескольких районах.

  • Киевская область - обесточено почти 60 тысяч клиентов. Повреждено около 80 линий среднего класса напряжения. Энергетики работают в усиленном режиме.

  • Херсонская область - из-за сильного ветра повреждены линии электропередач, зафиксировано падение деревьев. Коммунальные службы ликвидируют последствия.

  • Одесская область - из-за падения деревьев и веток временно приостанавливали движение отдельных трамвайных и троллейбусных маршрутов, часть уже восстановлена.

  • Винницкая область - зафиксированы перебои в работе общественного транспорта из-за повреждения контактных сетей, движение частично восстановлено.

Работа служб и последствия непогоды

В целом, по данным ГСЧС, из-за непогоды в Украине обесточено 1121 населенный пункт. Спасатели работают в 13 областях и ликвидируют последствия стихии.

Помимо отключений электроэнергии, фиксируются многочисленные случаи падения деревьев, повреждения зданий и транспортной инфраструктуры. В отдельных регионах пострадали люди - известно о погибших и раненых, среди которых есть ребенок.

"Все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия непогоды и восстановить электроснабжение", - сообщают в регионах.

Автор: 

непогода (850) ГСЧС (5169) обесточивание (104)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіть не штормовий вітер знеструмив більше ніж путінські ракети, ото життя.
показать весь комментарий
26.04.2026 19:31 Ответить
у нас після вітру ще і сніг пройшов, фрукта схоже накрилась.
показать весь комментарий
26.04.2026 19:37 Ответить
Усе в Божих руках насправді
І перемога теж
Треба в гріхах каятись
показать весь комментарий
26.04.2026 19:37 Ответить
,,а хіба Ти чув від Бога хоч раз , звинувачення у гріхах???Якщо би Бог пам'ятав вчорашні людські гріхи,то сьогодні в живих би залишились одиниці...
показать весь комментарий
26.04.2026 22:25 Ответить
 
 