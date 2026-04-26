Из-за сильного ветра обесточено более тысячи населенных пунктов, - ГСЧС

Непогода в Украине привела к масштабным перебоям с электроснабжением в ряде регионов. Сильный ветер, дождь и град повредили линии электропередач и привели к падению деревьев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях областных военных администраций, энергетических компаний и ГСЧС.

Масштабы отключений по регионам

Информация о последствиях непогоды по областям:

Полтавская область - без электроснабжения остались 40 791 потребитель. Аварийные бригады уже работают над восстановлением сетей.

Кировоградская область - обесточены 50 населенных пунктов и более 8600 абонентов. Спасатели совершили десятки выездов для ликвидации последствий, в частности расчищают дороги от поваленных деревьев.

Львовская область - без света 103 населенных пункта (21 полностью, 82 частично). Зафиксировано падение деревьев и повреждение крыш зданий в нескольких районах.

Киевская область - обесточено почти 60 тысяч клиентов. Повреждено около 80 линий среднего класса напряжения. Энергетики работают в усиленном режиме.

Херсонская область - из-за сильного ветра повреждены линии электропередач, зафиксировано падение деревьев. Коммунальные службы ликвидируют последствия.

Одесская область - из-за падения деревьев и веток временно приостанавливали движение отдельных трамвайных и троллейбусных маршрутов, часть уже восстановлена.

Винницкая область - зафиксированы перебои в работе общественного транспорта из-за повреждения контактных сетей, движение частично восстановлено.

Работа служб и последствия непогоды

В целом, по данным ГСЧС, из-за непогоды в Украине обесточено 1121 населенный пункт. Спасатели работают в 13 областях и ликвидируют последствия стихии.

Помимо отключений электроэнергии, фиксируются многочисленные случаи падения деревьев, повреждения зданий и транспортной инфраструктуры. В отдельных регионах пострадали люди - известно о погибших и раненых, среди которых есть ребенок.

"Все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия непогоды и восстановить электроснабжение", - сообщают в регионах.

Ранее мы писали, что из-за непогоды в Украине погибли два человека. В Харькове из-за непогоды отключилось электричество и остановилось метро.

