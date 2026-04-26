В Харькове из-за непогоды пропал свет и остановилось метро, - СМИ
В Харькове днем 26 апреля из-за непогоды произошло масштабное отключение электроэнергии, в результате чего в городе остановился метрополитен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные СМИ и сообщает Харьковский метрополитен.
Блэкаут в городе
Около 16:00 в разных районах Харькова начали фиксировать отключения электроэнергии.
Без света остались как жилые кварталы, так и отдельные объекты, в частности - один из центральных торговых центров.
Остановка метро
В Харьковском метрополитене сообщили о полной остановке движения поездов.
Причиной назвали технические проблемы, вызванные обесточиванием.
Пассажирам пообещали сообщить о возобновлении движения дополнительно.
Ситуация в области
Проблемы с электроснабжением зафиксированы и в Харьковской области.
В частности, полностью обесточена Изюмская громада из-за аварийного отключения высоковольтной линии за пределами района.
Непогода охватила сразу несколько регионов Украины, что привело к перебоям в энергоснабжении.
