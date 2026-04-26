В Харькове из-за непогоды пропал свет и остановилось метро, - СМИ

В Харькове днем 26 апреля из-за непогоды произошло масштабное отключение электроэнергии, в результате чего в городе остановился метрополитен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные СМИ и сообщает Харьковский метрополитен.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Блэкаут в городе

Около 16:00 в разных районах Харькова начали фиксировать отключения электроэнергии.

Без света остались как жилые кварталы, так и отдельные объекты, в частности - один из центральных торговых центров.

Читайте: Число пострадавших в результате непогоды в Харькове и области возросло до 5, один человек погиб, - ГСЧС

Остановка метро

В Харьковском метрополитене сообщили о полной остановке движения поездов.

Причиной назвали технические проблемы, вызванные обесточиванием.

Пассажирам пообещали сообщить о возобновлении движения дополнительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метро в Харькове возобновило работу после двух суток остановки

Ситуация в области

Проблемы с электроснабжением зафиксированы и в Харьковской области.

В частности, полностью обесточена Изюмская громада из-за аварийного отключения высоковольтной линии за пределами района.

Непогода охватила сразу несколько регионов Украины, что привело к перебоям в энергоснабжении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ряд поездов задерживается из-за непогоды в Харьковской области, - "УЗ"