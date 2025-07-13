Ряд поездов задерживается из-за непогоды в Харьковской области, - "УЗ"
Из-за непогоды, которая накрыла Харьковскую область, задерживаются несколько поездов "Укрзализныци".
Об этом "УЗ" сообщила в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Непогода накрыла Харьковскую область: шквальный ветер и обесточивание в нескольких населенных пунктах влияют на движение поездов в регионе. Наибольшая задержка сейчас у рейсов №65/66 Харьков - Умань и №165/166 Харьков - Черкассы (+2:28)", - сказано в сообщении.
Пока что задерживаются на отправление из Харькова поезда:
№59/60 Харьков - Одесса,
№63/64 Харьков - Львов,
№111/112 Изюм - Львов,
№113/114 Харьков - Львов.
При этом в компании отметили, что ни один рейс не отменен.
"Мы уже вывели резервные тепловозы и будем ехать с ними до Мерефы, после чего будем наверстывать отставание от графика", - заявили в "УЗ".
Ранее сообщалось, что вечером субботы, 12 июля, Харьков и область накрыл сильный ливень со шквальным ветром. Из-за непогоды есть погибшая и пострадавшие.
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