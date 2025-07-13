Низка поїздів затримується через негоду на Харківщині, - "УЗ"

Через негоду, яка накрила Харківщину, затримуються декілька поїздів "Укрзалізниці".

Про це "УЗ" повідомила в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Негода накрила Харківщину: шквальний вітер і знеструмлення в декількох населених пунктах впливають на рух поїздів у регіоні. Найбільша затримка наразі у рейсів №65/66 Харків - Умань та №165/166 Харків - Черкаси (+2:28)", - сказано в повідомленні.

Поки що затримуються на відправлення з Харкова поїзди:

№59/60 Харків - Одеса,

№63/64 Харків - Львів,

№111/112 Ізюм - Львів,

№113/114 Харків - Львів.

Водночас у компанії зазначили, що жоден рейс не скасовано.

"Ми вже вивели резервні тепловози і будемо їхати з ними до Мерефи, після чого будемо надолужувати відставання від графіку", - заявили в "УЗ".

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 12 липня, Харків та область накрила сильна злива зі шквальним вітром. Через негоду є загибла та постраждалі.

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