Негода вирує на Харківщині: загинула жінка, четверо постраждалих, виникли перебої з електропостачанням

Ввечері суботи, 12 липня, Харків та область накрила сильна злива зі шквальним вітром. Через негоду є загиблі та постраждалі.

Про це в телеграм повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Загибель жінки у Зміївській громаді

У Зміївській громаді через негоду загинула 56-річна жінка. На неї впало дерево.

Постраждалі у Харкові

У Салтівському районі Харкова внаслідок негоди постраждали четверо людей, серед них дитина.

"Троє постраждалих у Харкові через негоду: обвалився дах у приватному будинку в Салтівському районі. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.Сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев. Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки негоди", - повідомив Синєгубов.

"У Харкові під час негоди постраждала дитина. На 7-річну дівчинку впало дерево в Основ'янському районі міста. Дитину госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу", - повідомив очільник ОВА.

Перебої зі світлом

"Через негоду в місті фіксуються перебої з електропостачанням. А через відсутність живлення на насосних станціях - місцями й з водопостачанням. Також через шквальний вітер на дороги впала велика кількість гілок і дерев, тож закликаємо громадян бути обачними під час руху. Всі міські служби та Обленерго працюють без зупинки, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу інфраструктури", - повідомила Харківська міська рада.

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