Непогода бушует на Харьковщине: погибла женщина, четверо пострадали, возникли перебои с электроснабжением

Вечером субботы, 12 июля, Харьков и область накрыл сильный ливень со шквальным ветром. Из-за непогоды есть погибшие и пострадавшие.

Об этом в телеграмм сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Гибель женщины в Змиевской громаде

В Змиевской громаде из-за непогоды погибла 56-летняя женщина. На нее упало дерево.

Пострадавшие в Харькове

В Салтовском районе Харькова вследствие непогоды пострадали четыре человека, среди них ребенок.

"Трое пострадавших в Харькове из-за непогоды: обвалилась крыша в частном доме в Салтовском районе. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь Сильный ливень, град и шквальные порывы ветра вызвали падение электроопор и повреждения крыш домов. Также по городу много поваленных деревьев. Подразделения ГСЧС ликвидируют последствия непогоды", - сообщил Синегубов.

"В Харькове во время непогоды пострадал ребенок. На 7-летнюю девочку упало дерево в Основянском районе города. Ребенка госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил глава ОВА.

Перебои со светом

"Из-за непогоды в городе фиксируются перебои с электроснабжением. А из-за отсутствия питания на насосных станциях - местами и с водоснабжением. Также из-за шквального ветра на дороги упало большое количество веток и деревьев, поэтому призываем граждан быть осмотрительными во время движения. Все городские службы и Облэнерго работают без остановки, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу инфраструктуры", - сообщил Харьковский городской совет.

Читайте также: Гроза и ветер обесточили десятки населенных пунктов в четырех областях