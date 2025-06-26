Гроза та вітер знеструмили десятки населених пунктів у чотирьох областях

Унаслідок негоди, станом на ранок 26 червня, повністю або частково були знеструмлені 55 населених пунктів у чотирьох областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що ремонтні бригади обленерго виконують аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

При цьому споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Станом на 9:30, воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня. А вчора – на 1,5% вищим, ніж у вівторок, 24 червня.

"Зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", – наголосили енергетики.

Раніше в "Укренерго" заявили, що наразі запровадження графіків відключення електроенергії для населення влітку не прогнозується навіть в години пікового споживання у спекотні дні.