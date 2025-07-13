Число пострадавших в результате непогоды в Харькове и области возросло до 5, один человек погиб, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харьковской области из-за непогоды 12 июля погиб один человек, пятеро пострадали, среди них ребенок.

Об этом сообщила ГСЧС в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 00:00 в г. Харьков и области на ликвидацию последствий непогоды от ГСЧС привлечены 171 спасатель и 38 единиц техники, а также отделение местной пожарной команды поселка Песочин. По предварительным данным один человек погиб, еще 5 пострадали, из них один ребенок", - сказано в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что 56-летняя женщина погибла в с. Первомайское Чугуевского района в результате падения дерева.

В Салтовском районе Харькова порывами ветра сорвало крышу частного дома, пострадали 3 человека, а в Основянском районе в результате падения дерева пострадала 7-летняя девочка.

Кроме этого, в Шевченковском районе в результате падения дерева на легковой автомобиль пострадал мужчина 1973 г.р.

В Слободском районе упал поворотный башенный кран. Обошлось без пострадавших.

В Харьковском районе от ст. Покотиловка в сторону г. Мерефа упало дерево на электрический поезд. Информация о пострадавших не поступала.

Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 12 июля, Харьков и область накрыл сильный ливень со шквальным ветром. Из-за непогоды есть погибшая и пострадавшие.

Из-за непогоды, которая накрыла Харьковскую область, задерживаются несколько поездов "Укрзализныци".

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