Число пострадавших в результате непогоды в Харькове и области возросло до 5, один человек погиб, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Харьковской области из-за непогоды 12 июля погиб один человек, пятеро пострадали, среди них ребенок.
Об этом сообщила ГСЧС в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 00:00 в г. Харьков и области на ликвидацию последствий непогоды от ГСЧС привлечены 171 спасатель и 38 единиц техники, а также отделение местной пожарной команды поселка Песочин. По предварительным данным один человек погиб, еще 5 пострадали, из них один ребенок", - сказано в сообщении.
В ГСЧС рассказали, что 56-летняя женщина погибла в с. Первомайское Чугуевского района в результате падения дерева.
В Салтовском районе Харькова порывами ветра сорвало крышу частного дома, пострадали 3 человека, а в Основянском районе в результате падения дерева пострадала 7-летняя девочка.
Кроме этого, в Шевченковском районе в результате падения дерева на легковой автомобиль пострадал мужчина 1973 г.р.
В Слободском районе упал поворотный башенный кран. Обошлось без пострадавших.
В Харьковском районе от ст. Покотиловка в сторону г. Мерефа упало дерево на электрический поезд. Информация о пострадавших не поступала.
Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды.
Ранее сообщалось, что вечером субботы, 12 июля, Харьков и область накрыл сильный ливень со шквальным ветром. Из-за непогоды есть погибшая и пострадавшие.
Из-за непогоды, которая накрыла Харьковскую область, задерживаются несколько поездов "Укрзализныци".
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Пошкоджене житло,повалені дерева,знищено врожай,понівечені автомобілі...Світла в багатьох третю добу немає..
Але,слава богу,без людстких жертв.