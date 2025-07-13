Кількість постраждалих внаслідок негоди в Харкові та області зросла до 5, одна людина загинула, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Харківській області через негоду 12 липня загинула одна людина, п'ятеро постраждали, серед них дитина.

Про це повідомила ДСНС у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 00:00 у м. Харків та області на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС залучені 171 рятувальник та 38 одиниць техніки, а також відділення місцевої пожежної команди селища Пісочин. За попередніми даними одна людина загинула, ще 5 постраждало, з них одна дитина", - сказано в повідомленні.

У ДСНС розповіли, що 56-річна жінка загинула у с. Першотравневе Чугуївського району внаслідок падіння дерева.

У Салтівському районі Харкова поривами вітру зірвало дах приватного будинку, постраждало 3 людини, а в Основ'янському районі внаслідок падіння дерева постраждала 7-річна дівчинка.

Окрім цього, у Шевченківському районі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль постраждав чоловік 1973 р.н.

У Слобідському районі впав поворотний баштовий кран. Обійшлося без постраждалих.

У Харківському районі від ст. Покотилівка у бік м. Мерефа впало дерево на електричний потяг. Інформація про постраждалих не надходила.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків негоди.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 12 липня, Харків та область накрила сильна злива зі шквальним вітром. Через негоду є загибла та постраждалі.

Через негоду, яка накрила Харківщину, затримуються декілька поїздів "Укрзалізниці".

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