У Харкові через негоду зникло світло і зупинилося метро, - ЗМІ
У Харкові вдень 26 квітня через негоду сталося масштабне знеструмлення, унаслідок чого в місті зупинився метрополітен.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві ЗМІ та повідомляє Харківський метрополітен.
Блекаут у місті
Близько 16:00 у різних районах Харкова почали фіксувати відключення електроенергії.
Без світла залишилися як житлові квартали, так і окремі об’єкти, зокрема один із центральних торговельних центрів.
Зупинка метро
У Харківському метрополітені повідомили про повну зупинку руху поїздів.
Причиною назвали технічні проблеми, спричинені знеструмленням.
Пасажирам пообіцяли повідомити про відновлення руху додатково.
Ситуація в області
Проблеми з електропостачанням зафіксовані і в Харківській області.
Зокрема, повністю знеструмлена Ізюмська громада через аварійне відключення високовольтної лінії за межами району.
Негода охопила одразу кілька регіонів України, що призвело до перебоїв в енергопостачанні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль