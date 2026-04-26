У Харкові через негоду зникло світло і зупинилося метро, - ЗМІ

Новини
Блекаут у Харкові та області – без світла райони міста і зупинено метрополітен

У Харкові вдень 26 квітня через негоду сталося масштабне знеструмлення, унаслідок чого в місті зупинився метрополітен.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві ЗМІ та  повідомляє Харківський метрополітен.

Блекаут у місті

Близько 16:00 у різних районах Харкова почали фіксувати відключення електроенергії.

Без світла залишилися як житлові квартали, так і окремі об’єкти, зокрема один із центральних торговельних центрів.

Зупинка метро

У Харківському метрополітені повідомили про повну зупинку руху поїздів.

Причиною назвали технічні проблеми, спричинені знеструмленням.

Пасажирам пообіцяли повідомити про відновлення руху додатково.

Ситуація в області

Проблеми з електропостачанням зафіксовані і в Харківській області.

Зокрема, повністю знеструмлена Ізюмська громада через аварійне відключення високовольтної лінії за межами району.

Негода охопила одразу кілька регіонів України, що призвело до перебоїв в енергопостачанні.

