РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7682 посетителя онлайн
Новости Фото Спасательные операции
2 656 7

Из-за непогоды в Украине погибли два человека, более тысячи населенных пунктов остались без света, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Украине в результате непогоды погибли два человека, еще двое получили травмы, среди пострадавших - ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Погибшие и пострадавшие

В Черкассах дерево упало на квадроцикл во время движения – погиб один человек.

Еще один мужчина погиб в Закарпатье в результате падения дерева.

В Полтаве из-за непогоды травмирован ребенок.

В Украине из-за непогоды погибли два человека, еще двое получили травмы
Масштабы непогоды

На данный момент из-за сложных погодных условий обесточено 1121 населенный пункт.

Спасатели работают в 13 областях Украины.

Работа служб

ГСЧС осуществила 176 выездов для ликвидации последствий непогоды, в частности - для распилки поваленных деревьев.

К работам привлечены 647 спасателей и 150 единиц техники.

Спасатели призывают граждан быть осторожными и соблюдать правила безопасности во время непогоды.

Автор: 

непогода (850) ранение (3346) жертвы (2226) ГСЧС (5169) обесточивание (104)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
😱😱😱
показать весь комментарий
26.04.2026 17:29 Ответить
уже неделю как ,,дует,, и никто не говорит ,что рашка применяет КЛИМАТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ !!!((( как высаживать россаду ,как сохранить деревья и урожай ???!!!((( голод наступит !!! погода мерзенна (((
показать весь комментарий
26.04.2026 17:32 Ответить
Та ладна, хоч не лякай...
показать весь комментарий
26.04.2026 17:44 Ответить
У армії РФ зафіксували випадок канібалізму, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n4000033
показать весь комментарий
26.04.2026 17:55 Ответить
Що, тільки один? Та нехай пожеруть один одного тисячами...
показать весь комментарий
26.04.2026 18:12 Ответить
Ну так третій вершник апокаліпсису після чуми і війни - це голод
показать весь комментарий
26.04.2026 18:42 Ответить
Кембатий негуйово розгулявся
показать весь комментарий
26.04.2026 17:54 Ответить
 
 