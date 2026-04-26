Из-за непогоды в Украине погибли два человека, более тысячи населенных пунктов остались без света, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В Украине в результате непогоды погибли два человека, еще двое получили травмы, среди пострадавших - ребенок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Погибшие и пострадавшие
В Черкассах дерево упало на квадроцикл во время движения – погиб один человек.
Еще один мужчина погиб в Закарпатье в результате падения дерева.
В Полтаве из-за непогоды травмирован ребенок.
Масштабы непогоды
На данный момент из-за сложных погодных условий обесточено 1121 населенный пункт.
Спасатели работают в 13 областях Украины.
Работа служб
ГСЧС осуществила 176 выездов для ликвидации последствий непогоды, в частности - для распилки поваленных деревьев.
К работам привлечены 647 спасателей и 150 единиц техники.
Спасатели призывают граждан быть осторожными и соблюдать правила безопасности во время непогоды.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль