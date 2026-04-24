Из-за атак и непогоды без света остаются потребители в нескольких областях, - Минэнерго
Часть регионов пострадала из-за обстрелов и непогоды. Продолжаются аварийно-восстановительные работы, ограничений не прогнозируется.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.
Отключение электроэнергии из-за обстрелов
В результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.
"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно", - отметили в министерстве.
Перебои с электроснабжением из-за погодных условий
Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 100 населенных пунктов в Днепропетровской, Житомирской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Ремонтные бригады работают над восстановлением.
"Сегодня введение ограничений не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго", — подчеркнули в Минэнерго.
