Из-за атак и непогоды без света остаются потребители в нескольких областях, - Минэнерго

Отключение электроэнергии в Украине: ситуация в энергосистеме по состоянию на утро

Часть регионов пострадала из-за обстрелов и непогоды. Продолжаются аварийно-восстановительные работы, ограничений не прогнозируется.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

Отключение электроэнергии из-за обстрелов

В результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно", - отметили в министерстве.

Перебои с электроснабжением из-за погодных условий

Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 100 населенных пунктов в Днепропетровской, Житомирской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Ремонтные бригады работают над восстановлением.

"Сегодня введение ограничений не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго", — подчеркнули в Минэнерго.

