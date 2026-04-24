Через атаки та негоду без світла залишаються споживачі в кількох областях, - Міненерго
Частина регіонів постраждала через обстріли та негоду. Тривають аварійно-відновлювальні роботи, обмеження не прогнозуються.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.
Знеструмлення через обстріли
Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", - зазначили у міністерстві.
Перебої з електропостачанням через погодні умови
Через негоду без електропостачання залишається понад 100 населених пунктів у Дніпропетровській, Житомирській, Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях.
Ремонтні бригади працюють над відновленням.
"Сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго", - наголосили в Міненерго.
