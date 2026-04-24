Через атаки та негоду без світла залишаються споживачі в кількох областях, - Міненерго

Частина регіонів постраждала через обстріли та негоду. Тривають аварійно-відновлювальні роботи, обмеження не прогнозуються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

Знеструмлення через обстріли

Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", - зазначили у міністерстві.

Перебої з електропостачанням через погодні умови

Через негоду без електропостачання залишається понад 100 населених пунктів у Дніпропетровській, Житомирській, Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях.

Ремонтні бригади працюють над відновленням.

"Сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго", - наголосили в Міненерго.

