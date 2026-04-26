Через негоду в Україні загинули двоє людей, понад тисяча населених пунктів без світла, - ДСНС. ФОТОрепортаж
В Україні внаслідок негоди загинули двоє людей, ще двоє отримали травми, серед постраждалих – дитина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Загиблі та постраждалі
У Черкасах дерево впало на квадроцикл під час руху – загинула одна людина.
Ще один чоловік загинув на Закарпатті внаслідок падіння дерева.
У Полтаві через негоду травмовано дитину.
Масштаби негоди
Станом на зараз через складні погодні умови знеструмлено 1121 населений пункт.
Рятувальники працюють у 13 областях України.
Робота служб
ДСНС здійснила 176 виїздів для ліквідації наслідків негоди, зокрема для розпилювання повалених дерев.
До робіт залучено 647 рятувальників та 150 одиниць техніки.
Рятувальники закликають громадян бути обережними та дотримуватися правил безпеки під час негоди.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль