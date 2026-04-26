УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6787 відвідувачів онлайн
Новини Фото Рятувальні операції ДСНС
2 619 7

Через негоду в Україні загинули двоє людей, понад тисяча населених пунктів без світла, - ДСНС. ФОТОрепортаж

В Україні внаслідок негоди загинули двоє людей, ще двоє отримали травми, серед постраждалих – дитина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Загиблі та постраждалі

У Черкасах дерево впало на квадроцикл під час руху – загинула одна людина.

Ще один чоловік загинув на Закарпатті внаслідок падіння дерева.

У Полтаві через негоду травмовано дитину.

Читайте: У Харкові через негоду зникло світло і зупинилося метро, - ЗМІ

 

В Україні через негоду загинули двоє людей, ще двоє травмовані
Масштаби негоди

Станом на зараз через складні погодні умови знеструмлено 1121 населений пункт.

Рятувальники працюють у 13 областях України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через атаки та негоду без світла залишаються споживачі в кількох областях, - Міненерго

 

Робота служб

ДСНС здійснила 176 виїздів для ліквідації наслідків негоди, зокрема для розпилювання повалених дерев.

До робіт залучено 647 рятувальників та 150 одиниць техніки.

Рятувальники закликають громадян бути обережними та дотримуватися правил безпеки під час негоди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні запроваджено обмеження електроспоживання через атаки РФ і негоду, – Укренерго

негода поранення жертви ДСНС знеструмлення
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
😱😱😱
показати весь коментар
26.04.2026 17:29 Відповісти
уже неделю как ,,дует,, и никто не говорит ,что рашка применяет КЛИМАТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ !!!((( как высаживать россаду ,как сохранить деревья и урожай ???!!!((( голод наступит !!! погода мерзенна (((
показати весь коментар
26.04.2026 17:32 Відповісти
Та ладна, хоч не лякай...
показати весь коментар
26.04.2026 17:44 Відповісти
У армії РФ зафіксували випадок канібалізму, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n4000033
показати весь коментар
26.04.2026 17:55 Відповісти
Що, тільки один? Та нехай пожеруть один одного тисячами...
показати весь коментар
26.04.2026 18:12 Відповісти
Ну так третій вершник апокаліпсису після чуми і війни - це голод
показати весь коментар
26.04.2026 18:42 Відповісти
Кембатий негуйово розгулявся
показати весь коментар
26.04.2026 17:54 Відповісти
 
 