Харків поступово повертає роботу транспорту після негоди

Більшість трамваїв і тролейбусів у Харкові відновили рух, призупинений через знеструмлення міста, повідомляє прес-служба Харківської міської ради у Телеграм-каналі.

"Відновлено рух на більшості маршрутів електротранспорту. Станом на 18:15 через відсутність напруги не курсують трамваї №16 та 16А, а також тролейбус №34", – повідомляє прес-служба Харківської міськради.

Також відновили рух поїздів в метро.

Масштаби відключень по регіонах

Інформація про наслідки негоди по областях:

Полтавська область — без електропостачання залишилися 40 791 споживач. Аварійні бригади вже працюють над відновленням мереж.

Кіровоградська область — знеструмлено 50 населених пунктів і понад 8600 абонентів. Рятувальники здійснили десятки виїздів для ліквідації наслідків, зокрема розчищають дороги від повалених дерев.

Львівська область — без світла 103 населені пункти (21 повністю, 82 частково). Зафіксовано падіння дерев і пошкодження дахів будівель у кількох районах.

Київська область — знеструмлено майже 60 тисяч клієнтів. Пошкоджено близько 80 ліній середнього класу напруги. Енергетики працюють у посиленому режимі.

Херсонська область — через сильний вітер пошкоджено лінії електропередач, зафіксовано падіння дерев. Комунальні служби ліквідовують наслідки.

Одеська область — через падіння дерев і гілок тимчасово зупиняли рух окремих трамвайних і тролейбусних маршрутів, частину вже відновлено.

Вінницька область — зафіксовано перебої у роботі громадського транспорту через пошкодження контактних мереж, рух частково відновлено.

