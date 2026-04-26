Харьков постепенно восстанавливает работу транспорта после непогоды

Большинство трамваев и троллейбусов в Харькове возобновили движение, приостановленное из-за отключения электроэнергии в городе, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета в Telegram-канале.

"Возобновлено движение на большинстве маршрутов электротранспорта. По состоянию на 18:15 из-за отсутствия напряжения не курсируют трамваи №16 и 16А, а также троллейбус №34", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Также возобновлено движение поездов в метро.

Масштабы отключений по регионам

Информация о последствиях непогоды по областям:

Полтавская область - без электроснабжения остались 40 791 потребитель. Аварийные бригады уже работают над восстановлением сетей.

Кировоградская область - обесточены 50 населенных пунктов и более 8600 абонентов. Спасатели совершили десятки выездов для ликвидации последствий, в частности расчищают дороги от поваленных деревьев.

Львовская область - без света 103 населенных пункта (21 полностью, 82 частично). Зафиксировано падение деревьев и повреждение крыш зданий в нескольких районах.

Киевская область - обесточено почти 60 тысяч клиентов. Повреждено около 80 линий среднего класса напряжения. Энергетики работают в усиленном режиме.

Херсонская область - из-за сильного ветра повреждены линии электропередач, зафиксировано падение деревьев. Коммунальные службы ликвидируют последствия.

Одесская область - из-за падения деревьев и веток временно приостанавливали движение отдельных трамвайных и троллейбусных маршрутов, часть уже восстановлена.

Винницкая область - зафиксированы перебои в работе общественного транспорта из-за повреждения контактных сетей, движение частично восстановлено.

