Непогода не отступает: в Украине еще два дня сохранится опасная погода

В Украине на 27 и 28 апреля объявлено предупреждение об опасных погодных явлениях в большинстве регионов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных Украинского гидрометеорологического центра.

Синоптики прогнозируют сильный ветер и ночные заморозки, которые могут повлиять на повседневную жизнь и сельское хозяйство.

В понедельник, 27 апреля, почти по всей территории страны, за исключением западных областей, ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. Это соответствует желтому уровню опасности. Также в ночные часы 27 и 28 апреля возможны заморозки в воздухе до 0…-3°, что уже классифицируется как оранжевый уровень опасности.

"Ожидаются сильные порывы ветра и ночные заморозки, которые могут создать дополнительные риски для населения и инфраструктуры", - отмечают синоптики.

Сильный ветер охватит большинство регионов

Наиболее ощутимыми погодные изменения будут в центральных, северных и восточных областях. Там порывы ветра могут достигать опасных значений, способных вызвать повреждение линий электропередач, падение деревьев и затруднение движения транспорта.

В то же время в западных областях ситуация будет несколько спокойнее, хотя общий температурный фон останется нестабильным.

Заморозки ударят по югу и востоку

В южных и юго-восточных регионах 27 апреля прогнозируются заморозки на поверхности почвы в пределах 0…-5°. Это соответствует желтому уровню опасности и может негативно повлиять на ранние посевы и сады.

Синоптики предупреждают, что такая погода типична для переходного периода, но в этом году колебания температур особенно ощутимы. После непогоды в конце недели ожидается постепенное повышение температуры, однако уже в начале мая возможны кратковременные дожди и грозы в различных регионах.

Наиболее благоприятные погодные условия прогнозируются в середине недели, когда увеличится количество солнечных часов и уменьшится интенсивность осадков.