Непогода не отступает: в Украине еще два дня сохранится опасная погода
В Украине на 27 и 28 апреля объявлено предупреждение об опасных погодных явлениях в большинстве регионов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных Украинского гидрометеорологического центра.
Синоптики прогнозируют сильный ветер и ночные заморозки, которые могут повлиять на повседневную жизнь и сельское хозяйство.
В понедельник, 27 апреля, почти по всей территории страны, за исключением западных областей, ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. Это соответствует желтому уровню опасности. Также в ночные часы 27 и 28 апреля возможны заморозки в воздухе до 0…-3°, что уже классифицируется как оранжевый уровень опасности.
"Ожидаются сильные порывы ветра и ночные заморозки, которые могут создать дополнительные риски для населения и инфраструктуры", - отмечают синоптики.
Сильный ветер охватит большинство регионов
Наиболее ощутимыми погодные изменения будут в центральных, северных и восточных областях. Там порывы ветра могут достигать опасных значений, способных вызвать повреждение линий электропередач, падение деревьев и затруднение движения транспорта.
В то же время в западных областях ситуация будет несколько спокойнее, хотя общий температурный фон останется нестабильным.
Заморозки ударят по югу и востоку
В южных и юго-восточных регионах 27 апреля прогнозируются заморозки на поверхности почвы в пределах 0…-5°. Это соответствует желтому уровню опасности и может негативно повлиять на ранние посевы и сады.
Синоптики предупреждают, что такая погода типична для переходного периода, но в этом году колебания температур особенно ощутимы. После непогоды в конце недели ожидается постепенное повышение температуры, однако уже в начале мая возможны кратковременные дожди и грозы в различных регионах.
Наиболее благоприятные погодные условия прогнозируются в середине недели, когда увеличится количество солнечных часов и уменьшится интенсивность осадков.
- Ранее мы сообщали, что в результате непогоды 27 апреля в Украине погибли три человека. Стихия также привела к многочисленным ранениям и масштабным повреждениям инфраструктуры.
