Количество жертв непогоды в Украине возросло до трех, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Количество жертв непогоды в Украине, охватившей ряд регионов из-за сильных порывов ветра и падения деревьев, возросло до трех. Стихия также привела к многочисленным травмам и масштабным повреждениям инфраструктуры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Смертельные последствия непогоды в регионах

По данным спасателей, новая жертва зафиксирована в результате инцидента на Запорожье, где дерево упало на автомобиль с мужчиной. Пострадавшего зажало конструкциями искореженного авто.

Разрушения и пострадавшие из-за урагана

В Харькове и области непогода привела к дополнительным последствиям. В Немишлянском районе 86-летняя женщина пострадала после того, как из-за сильного ветра на нее упал шифер с крыши дома. Пострадавшую госпитализировали, ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за урагана в городе и области возникли перебои с электроснабжением. По его словам, энергетики оперативно приступили к восстановлению сетей.

В Харькове также зафиксированы значительные повреждения на улицах. По данным городского совета, повалено более 30 деревьев и более 30 веток. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий, продолжается обследование территорий.

Работа спасателей и коммунальных служб

В Черкассах дерево упало на квадроцикл во время движения, что привело к гибели человека. В Закарпатье еще один человек погиб из-за падения дерева. В Полтаве травмирован ребенок.

Спасательные службы отмечают, что работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются в усиленном режиме в нескольких регионах Украины.

На данный момент коммунальные и аварийные службы продолжают расчистку территорий от поваленных деревьев, восстановление электроснабжения и устранение повреждений инфраструктуры.

