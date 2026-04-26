Кількість жертв негоди в Україні зросла до трьох, - ДСНС. ФОТОрепортаж

До трьох зросла кількість жертв негоди в Україні, яка охопила низку регіонів через сильні пориви вітру та падіння дерев. Стихія також призвела до численних поранень і масштабних пошкоджень інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Смертельні наслідки негоди в регіонах

За даними рятувальників, нова жертва зафіксована внаслідок інциденту у Запоріжжі, де дерево впало на автомобіль із чоловіком всередині. Потерпілого затисло конструкціями понівеченого авто.

Руйнування та постраждалі через буревій

У Харкові та області негода спричинила додаткові наслідки. У Немишлянському районі 86-річна жінка постраждала після того, як через сильний вітер на неї впав шифер із даху будинку. Потерпілу госпіталізували, її стан медики оцінюють як середній.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що через буревій у місті та області виникли перебої з електропостачанням. За його словами, енергетики оперативно приступили до відновлення мереж.

У Харкові також зафіксовано значні пошкодження на вулицях. За даними міської ради, повалено понад 30 дерев і більше 30 гілок. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків, триває обстеження територій.

Робота рятувальників і комунальних служб

У Черкасах дерево впало на квадроцикл під час руху, що призвело до загибелі людини. На Закарпатті ще одна особа загинула через падіння дерева. У Полтаві травмовано дитину.

Рятувальні служби зазначають, що роботи з ліквідації наслідків негоди тривають у посиленому режимі в кількох регіонах України.

Станом на зараз комунальні та аварійні служби продовжують розчищення територій від повалених дерев, відновлення електропостачання та усунення пошкоджень інфраструктури.

До слова, нещодавно ми повідомляли, що Харків поступово повертає роботу транспорту після негоди. Зокрема рух відновили більшість трамваїв і тролейбусів.

Читайте також: Через сильний вітер знеструмлено понад тисячу населених пунктів, — ДСНС