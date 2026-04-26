Украина получит оборудование с 8 ТЭС ЕС для ремонта энергетики, - Шмыгаль
Украина готовится получить оборудование с восьми теплоэлектростанций в странах Европейского Союза для ремонта поврежденных энергетических объектов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый вице-премьер-министр Денис Шмыгаль во время конференции "Энергетический Рамштайн".
Какое оборудование передадут
По словам Шмыгаля, украинские специалисты уже обследовали восемь выведенных из эксплуатации ТЭС в Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии.
Было определено оборудование, которое можно передать Украине для восстановления энергосистемы.
Сейчас стороны переходят к следующему этапу – физической доставке и установке этого оборудования на поврежденных станциях.
Потребности энергосектора
Шмыгаль подчеркнул, что Украине нужно не менее 5,4 млрд евро для подготовки к отопительному сезону.
В то же время дефицит Фонда поддержки энергетики на данный момент составляет 829 млн евро.
Правительство рассчитывает, что международная помощь позволит частично компенсировать эти потребности и обеспечить стабильную работу энергосистемы зимой.
