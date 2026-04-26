РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6845 посетителей онлайн
Новости Восстановление энергосистемы
843 11

Украина получит оборудование с 8 ТЭС ЕС для ремонта энергетики, - Шмыгаль

Европа передаст Украине оборудование восьми ТЭС для восстановления поврежденных станций

Украина готовится получить оборудование с восьми теплоэлектростанций в странах Европейского Союза для ремонта поврежденных энергетических объектов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый вице-премьер-министр Денис Шмыгаль во время конференции "Энергетический Рамштайн".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Какое оборудование передадут

По словам Шмыгаля, украинские специалисты уже обследовали восемь выведенных из эксплуатации ТЭС в Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии.

Было определено оборудование, которое можно передать Украине для восстановления энергосистемы.

Сейчас стороны переходят к следующему этапу – физической доставке и установке этого оборудования на поврежденных станциях.

Потребности энергосектора

Шмыгаль подчеркнул, что Украине нужно не менее 5,4 млрд евро для подготовки к отопительному сезону.

В то же время дефицит Фонда поддержки энергетики на данный момент составляет 829 млн евро.

Правительство рассчитывает, что международная помощь позволит частично компенсировать эти потребности и обеспечить стабильную работу энергосистемы зимой.

Автор: 

энергетика (3423) оборудование (94) Шмыгаль Денис (2959)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Кацапам допвіли 🤷😢
показать весь комментарий
26.04.2026 14:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
Такі масштаби роботи приховати неможливо.Тисячі людей залучені у нас і в ЄС.В них теж працює агентура,кроти,супутники,бпла і т.д.
показать весь комментарий
26.04.2026 14:59 Ответить
То це значить що треба їм полегшити задачу?
показать весь комментарий
26.04.2026 15:25 Ответить
на тобі небоже шо мені не гоже
показать весь комментарий
26.04.2026 14:53 Ответить
Все сказав?Іди накуй!!!
показать весь комментарий
26.04.2026 15:04 Ответить
Ну, хіба можна так? Вибачся зараз перед дядьком!
показать весь комментарий
26.04.2026 15:25 Ответить
,напевно зевлада забула ,що є початок за яким беззаперечно прийде "КІНЕЦЬ"
показать весь комментарий
26.04.2026 15:03 Ответить
хвахівєць по усьому "....наголосив, що Україні потрібно щонайменше 5,4 млрд євро для підготовки до опалювального сезону. .."ну, шож...іди за кредитами до шлахбауму, галющєнка, міндічя, цюкєрьмяня, двушєчкі на мацкву, чєхєварі, ексзавгоспа, каапєратіва дінясьтія, рьошіка, тєнара, тєцєка, вєелька, ін непотрібу - у них накраденого бабла вагони. убогі манахєри, бл.....
показать весь комментарий
26.04.2026 15:07 Ответить
Оскільки всі ТЕС успішно прихватизовані,про їхній ремонт повинна домовлятись не держава Україна ,а власники отих самих ТЕС.
показать весь комментарий
26.04.2026 15:07 Ответить
Це що у вытер...
показать весь комментарий
26.04.2026 15:14 Ответить
Піар наше всьо, гори воно навіть пропадом якщо що
показать весь комментарий
26.04.2026 15:30 Ответить
 
 