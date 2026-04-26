Україна отримає обладнання з 8 ТЕС ЄС для ремонту енергетики, - Шмигаль

Україна готується отримати обладнання з восьми теплоелектростанцій у країнах Європейського Союзу для ремонту пошкоджених енергетичних об’єктів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив перший віцепрем’єр-міністр Денис Шмигаль під час конференції "Енергетичний Рамштайн".

Яке обладнання передадуть

За словами Шмигаля, українські спеціалісти вже обстежили вісім виведених з експлуатації ТЕС у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії.

Було визначено обладнання, яке можна передати Україні для відновлення енергосистеми.

Наразі сторони переходять до наступного етапу – фізичної доставки та встановлення цього обладнання на пошкоджених станціях.

Потреби енергосектору

Шмигаль наголосив, що Україні потрібно щонайменше 5,4 млрд євро для підготовки до опалювального сезону.

Водночас дефіцит Фонду підтримки енергетики наразі становить 829 млн євро.

Уряд розраховує, що міжнародна допомога дозволить частково компенсувати ці потреби та забезпечити стабільну роботу енергосистеми взимку.

