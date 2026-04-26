Україна отримає обладнання з 8 ТЕС ЄС для ремонту енергетики, - Шмигаль

Європа передасть Україні обладнання восьми ТЕС для відновлення пошкоджених станцій

Україна готується отримати обладнання з восьми теплоелектростанцій у країнах Європейського Союзу для ремонту пошкоджених енергетичних об’єктів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив перший віцепрем’єр-міністр Денис Шмигаль під час конференції "Енергетичний Рамштайн".

Яке обладнання передадуть

За словами Шмигаля, українські спеціалісти вже обстежили вісім виведених з експлуатації ТЕС у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії.

Було визначено обладнання, яке можна передати Україні для відновлення енергосистеми.

Наразі сторони переходять до наступного етапу – фізичної доставки та встановлення цього обладнання на пошкоджених станціях.

Потреби енергосектору

Шмигаль наголосив, що Україні потрібно щонайменше 5,4 млрд євро для підготовки до опалювального сезону.

Водночас дефіцит Фонду підтримки енергетики наразі становить 829 млн євро.

Уряд розраховує, що міжнародна допомога дозволить частково компенсувати ці потреби та забезпечити стабільну роботу енергосистеми взимку.

+1
Кацапам допвіли 🤷😢
показати весь коментар
26.04.2026 14:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапам допвіли 🤷😢
показати весь коментар
26.04.2026 14:48 Відповісти
Такі масштаби роботи приховати неможливо.Тисячі людей залучені у нас і в ЄС.В них теж працює агентура,кроти,супутники,бпла і т.д.
показати весь коментар
26.04.2026 14:59 Відповісти
То це значить що треба їм полегшити задачу?
показати весь коментар
26.04.2026 15:25 Відповісти
на тобі небоже шо мені не гоже
показати весь коментар
26.04.2026 14:53 Відповісти
Все сказав?Іди накуй!!!
показати весь коментар
26.04.2026 15:04 Відповісти
Ну, хіба можна так? Вибачся зараз перед дядьком!
показати весь коментар
26.04.2026 15:25 Відповісти
,напевно зевлада забула ,що є початок за яким беззаперечно прийде "КІНЕЦЬ"
показати весь коментар
26.04.2026 15:03 Відповісти
хвахівєць по усьому "....наголосив, що Україні потрібно щонайменше 5,4 млрд євро для підготовки до опалювального сезону. .."ну, шож...іди за кредитами до шлахбауму, галющєнка, міндічя, цюкєрьмяня, двушєчкі на мацкву, чєхєварі, ексзавгоспа, каапєратіва дінясьтія, рьошіка, тєнара, тєцєка, вєелька, ін непотрібу - у них накраденого бабла вагони. убогі манахєри, бл.....
показати весь коментар
26.04.2026 15:07 Відповісти
Оскільки всі ТЕС успішно прихватизовані,про їхній ремонт повинна домовлятись не держава Україна ,а власники отих самих ТЕС.
показати весь коментар
26.04.2026 15:07 Відповісти
Це що у вытер...
показати весь коментар
26.04.2026 15:14 Відповісти
Піар наше всьо, гори воно навіть пропадом якщо що
показати весь коментар
26.04.2026 15:30 Відповісти
 
 