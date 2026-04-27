У Херсоні негода пошкодила антидронові конструкції та паралізувала електротранспорт, - МВА

У Херсоні та передмісті через сильний вітер зафіксовані пошкодження інфраструктури та обмеження роботи транспорту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Наслідки негоди

У передмісті в напрямку Зеленівки шквальний вітер пошкодив антидронові конструкції.

У самому Херсоні зафіксовано повалені дерева, які ускладнюють або повністю перекривають рух транспорту.

Робота транспорту

Через ризик пошкодження контактної мережі електротранспорт у місті завершив роботу раніше встановленого графіка.

Місцева влада закликає мешканців не виходити на вулицю без нагальної потреби, поки триває негода.

