У Херсоні негода пошкодила антидронові конструкції та паралізувала електротранспорт, - МВА

У передмісті Херсона сильний вітер пошкодив антидронові конструкції

У Херсоні та передмісті через сильний вітер зафіксовані пошкодження інфраструктури та обмеження роботи транспорту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Наслідки негоди

У передмісті в напрямку Зеленівки шквальний вітер пошкодив антидронові конструкції.

У самому Херсоні зафіксовано повалені дерева, які ускладнюють або повністю перекривають рух транспорту.

Робота транспорту

Через ризик пошкодження контактної мережі електротранспорт у місті завершив роботу раніше встановленого графіка.

Місцева влада закликає мешканців не виходити на вулицю без нагальної потреби, поки триває негода.

Ті конструкціїї ставив якийсь невіглас, без врахування зледеніння взимку та вітрів навесні. Хоч би розтяжки зробили, а то встановили "пляжні порасолькі"
27.04.2026 11:56 Відповісти
Хто б сумнівався. Коли роботи здійснювали друзі чинного керівника адміністрації. Херсонці гинуть, Прокудін та друзі багатіють.
27.04.2026 12:36 Відповісти
 
 