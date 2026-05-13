Уряд виділив 96 млн грн на антидроновий захист доріг на Херсонщині, - Свириденко
Уряд України ухвалив рішення про виділення 96 млн грн на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах Херсонщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
"Уряд виділив 96 млн грн на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах Херсонщини. Це питання обороноздатності, швидкої евакуації та життєзабезпечення громад та людей", - наголосила Свириденко.
Захист доріг
Гроші будуть спрямовані на захист доріг, якими щодня користуються цивільні, військові та служби екстреного реагування. Антидронові сітки уздовж дороги захищають людей від дронових атак росіян та дають можливість перевезти гуманітарні вантажі.
Що вже зроблено
- Станом на зараз вже встановлено 190 км антидронових сіток на дорогах загальною протяжністю за кошти Херсонської ОВА спільно з Міноборони.
- Роботи з облаштування тривають.
- Опрацьовуємо окреме рішення щодо виділення дотації на ремонт доріг.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області вже накрили антидроновими сітками 150 кілометрів доріг.
