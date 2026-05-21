Зеленский поручил усилить ПВО и защиту от дронов на севере Украины
Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями общин Киевской и Черниговской областей, в ходе которой обсудили защиту Черниговско-Киевского направления от потенциальных российских угроз.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Усиление ПВО
"Обсудили защиту от потенциальных российских угроз на Черниговско-Киевском направлении и укрепление ПВО и защиты от дронов на севере Украины. Министерство обороны имеет соответствующее задание", — отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что угрозы, которые существовали с первых дней полномасштабной войны, не уменьшаются и сейчас.
"Все прекрасно понимают, что Украина не может допустить даже процента повторения таких рисков для наших людей, которые были тогда, в феврале 22-го. Выполнение планов устойчивости, усиление обороны Черниговско-Киевского направления, укрепление фортификационных сооружений на этом направлении, количество и подготовка личного состава – все эти наши сигналы снижают вероятность повторной эскалации", – добавил он.
Ремонт дорог
По словам Зеленского, отдельно речь шла о ремонте местных дорог.
"Логистика очень важна, и необходимо как можно быстрее выполнить все работы", – сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тут літає вся номенклатура кацапів
гарантією недопущення мала би бути повна ліквідація при владі всіх без виключення, хто допустив ті "ризики для наших людей" в 22-му.
Нє-нє-нє! Це просто співпадіння, ага!
оптоволоконні рашистські дрони-ждуни, але якогось підсилення проти них місту непотрібно. Мабуть доповідають президенту, що все в повному порядку. Якщо будуть дратувати його проблемами - уволять з хлібних місць.