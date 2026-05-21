Зеленский поручил усилить ПВО и защиту от дронов на севере Украины

Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями общин Киевской и Черниговской областей, в ходе которой обсудили защиту Черниговско-Киевского направления от потенциальных российских угроз.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Усиление ПВО

"Обсудили защиту от потенциальных российских угроз на Черниговско-Киевском направлении и укрепление ПВО и защиты от дронов на севере Украины. Министерство обороны имеет соответствующее задание", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что угрозы, которые существовали с первых дней полномасштабной войны, не уменьшаются и сейчас.

"Все прекрасно понимают, что Украина не может допустить даже процента повторения таких рисков для наших людей, которые были тогда, в феврале 22-го. Выполнение планов устойчивости, усиление обороны Черниговско-Киевского направления, укрепление фортификационных сооружений на этом направлении, количество и подготовка личного состава – все эти наши сигналы снижают вероятность повторной эскалации", – добавил он.

Ремонт дорог

По словам Зеленского, отдельно речь шла о ремонте местных дорог.

"Логистика очень важна, и необходимо как можно быстрее выполнить все работы", – сказал президент.

Зеленский Владимир Киевская область ПВО Черниговская область
Топ комментарии
+7
Забув дати доручення зійти завтра Сонечку.
21.05.2026 21:00 Ответить
+6
Сумська вже не Україна, зелені ********?
Тут літає вся номенклатура кацапів
21.05.2026 20:42 Ответить
+6
Тобто коли до цього дрони/ракети рашистів літали через Білорусь - все було норм, коли дрони/ракети рашистів отримували дані (наведення) через ретранслятор на території Білорусі - теж було норм, а коли вибухнув "міндічгейт" та ще й з підозрою САМОМУ дєрьмаку, то раптом з'явилася загроза з БРСР?
Нє-нє-нє! Це просто співпадіння, ага!
21.05.2026 20:59 Ответить
Міндічу і веселому цукерману ???!!!
21.05.2026 20:41 Ответить
Сущина, Харківщина, Чернігівщина це першочергові напрямки напольйон грьобаний !
21.05.2026 20:52 Ответить
"Усі прекрасно розуміють, що Україна не може допустити навіть відсотка повторення таких ризиків для наших людей, які були тоді, у лютому 22-го.

гарантією недопущення мала би бути повна ліквідація при владі всіх без виключення, хто допустив ті "ризики для наших людей" в 22-му.
21.05.2026 20:43 Ответить
Щось не подобається мені ця пропагандистська свістопляска з"вторгненням Білорусі в Україну ",напевно зєля з творожніковим задумали чергову "курську авантюру " в брянській області ,щоб відволікти увагу українців від "династій " ,тецекашного бєзпрєдєла та іншої зеленої мерзоти .
21.05.2026 20:43 Ответить
Шоб пішло вторгнення з белораші там треба мати десь 250-300 тисяч війська. У рашистів немає можливості там сконцентрувати таку кількість, якшо не зняти з фронту на сході та півдні України. Або об'явити мобілізацію. Це час.
21.05.2026 21:34 Ответить
Так я й за це кажу ,що це зєліна авантюра.
21.05.2026 21:55 Ответить
Песець,без нього ніяк! Щоб ми робили якби його не було? Послав же на нашу голову.
21.05.2026 20:46 Ответить
Без Зелі вже й вода не освятиця
21.05.2026 20:49 Ответить
Усі прекрасно розуміють, що Україна не може допустити навіть відсотка повторення таких ризиків які я ,як зрадник України допустив ,що привело до чисельних жертв українського народу руйнації і окупації України
21.05.2026 21:12 Ответить
Шотв кацапня пробуксовывает на Покровский и Запорожском направлениях, пришёл приказ оманскому подмахнуть - перекинуть резервы на самый опасный участок.
21.05.2026 21:20 Ответить
Дії не хлопчика, а мужа! 💩
21.05.2026 21:37 Ответить
Протягом війни зєлєнскій займався "agressive begging" (агресивним жебрацтвом) не розвиваючи вітчизняний ВПК. Гроші для КБ "Луч" ця тварюка не знайшла, зате знайшла 1,2 мільярда для афериста Штіллєрмана. У нас немає своєї ППО саме завдяки зєлєнскому і єрмаку, ворюзі Рєзнікову, злочинцю Умєрову і зараз фріку Фьодорову, який займався "цифровізацією" і криптою злодійсього клану зєлєнского. Всі ці "міністри оборони зєлєнского" не мали жодного стосунку до армії, але крали на своїх посадах з бюджету аж гай шумів. Всі без винятку "призначенці" зєлєнского і єрмака корумповані злодії. Їх потрібно арештовувати і розсаджувати по одиночним камерам.
21.05.2026 21:51 Ответить
В Сумах, по околицям вже літають фпівішки русні та сидять
оптоволоконні рашистські дрони-ждуни, але якогось підсилення проти них місту непотрібно. Мабуть доповідають президенту, що все в повному порядку. Якщо будуть дратувати його проблемами - уволять з хлібних місць.
