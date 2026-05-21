Зеленский поручил усилить ПВО и защиту от дронов на севере Украины

Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями общин Киевской и Черниговской областей, в ходе которой обсудили защиту Черниговско-Киевского направления от потенциальных российских угроз.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Усиление ПВО

"Обсудили защиту от потенциальных российских угроз на Черниговско-Киевском направлении и укрепление ПВО и защиты от дронов на севере Украины. Министерство обороны имеет соответствующее задание", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что угрозы, которые существовали с первых дней полномасштабной войны, не уменьшаются и сейчас.

"Все прекрасно понимают, что Украина не может допустить даже процента повторения таких рисков для наших людей, которые были тогда, в феврале 22-го. Выполнение планов устойчивости, усиление обороны Черниговско-Киевского направления, укрепление фортификационных сооружений на этом направлении, количество и подготовка личного состава – все эти наши сигналы снижают вероятность повторной эскалации", – добавил он.

Ремонт дорог

По словам Зеленского, отдельно речь шла о ремонте местных дорог.

"Логистика очень важна, и необходимо как можно быстрее выполнить все работы", – сказал президент.