Руководство Беларуси должно быть в тонусе и чувствовать, что за агрессию против Украины будут последствия, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский прибыл в город Славутич в Киевской области и заявил, что Украина готова применять превентивные меры в ответ на угрозы со стороны Беларуси и приграничных регионов России.

Об этом он сказал в обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Защита границы

Глава государства отметил, что провел встречу с руководителями громад северных регионов — Киевской и Черниговской областей, где ключевой темой стало усиление безопасности.

"Очень важно поддержать наших людей здесь, усилить защиту. Именно этим и занимаемся. Это касается и защитных сооружений — фортификаций и прочего, укрепление границы будет дополнительным, также наши Силы обороны и безопасности, которые находятся именно на этом направлении, — на Чернигов и Киев с территории соседей в Беларуси, которых Россия очень хочет втянуть в эту войну еще больше, и из Брянской области", — подчеркнул Зеленский.

Президент отдельно предупредил режим Лукашенко и российских оккупантов о готовности Украины действовать на опережение.

"У нас есть возможность для укрепления, есть возможность и превентивно работать в отношении российских территорий – оттуда может исходить угроза, – и в отношении фактического руководства Беларуси, которое должно быть в тонусе, то есть реально ощущать, что будут последствия, если будут агрессивные действия против Украины, против наших людей", – заявил он.

Зеленский также напомнил, что Украина четко помнит события начала полномасштабного вторжения.

"Мы помним, что в 22-м году наступление было и с территории Беларуси также. Мы не забудем этого. Украинские Силы обороны, Силы безопасности, наши разведки знают, какие угрозы и как реагировать, реагировать справедливо, безусловно", - резюмировал глава государства.

Что предшествовало?

Напомним, 21 мая Александр Лукашенко объявил, что готов провести встречу с Владимиром Зеленским "в любой точке Беларуси или Украины", если украинский лидер "хочет о чем-то поговорить или посоветоваться". При этом соратник Путина вновь оправдывался, что Беларусь якобы втянется в войну только в случае "агрессии" против ее территории.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предупреждал, что Россия всеми силами пытается глубже втянуть Беларусь в полномасштабную войну. В частности, речь шла о рисках подготовки новой атаки с белорусской территории на северные регионы Украины или на одну из стран НАТО.

