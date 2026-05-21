Руководство Беларуси должно быть в тонусе и чувствовать, что за агрессию против Украины будут последствия, — Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский прибыл в город Славутич в Киевской области и заявил, что Украина готова применять превентивные меры в ответ на угрозы со стороны Беларуси и приграничных регионов России. 

Об этом он сказал в обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Защита границы

Глава государства отметил, что провел встречу с руководителями громад северных регионов — Киевской и Черниговской областей, где ключевой темой стало усиление безопасности.

"Очень важно поддержать наших людей здесь, усилить защиту. Именно этим и занимаемся. Это касается и защитных сооружений — фортификаций и прочего, укрепление границы будет дополнительным, также наши Силы обороны и безопасности, которые находятся именно на этом направлении, — на Чернигов и Киев с территории соседей в Беларуси, которых Россия очень хочет втянуть в эту войну еще больше, и из Брянской области", — подчеркнул Зеленский.

Президент отдельно предупредил режим Лукашенко и российских оккупантов о готовности Украины действовать на опережение.

"У нас есть возможность для укрепления, есть возможность и превентивно работать в отношении российских территорий – оттуда может исходить угроза, – и в отношении фактического руководства Беларуси, которое должно быть в тонусе, то есть реально ощущать, что будут последствия, если будут агрессивные действия против Украины, против наших людей", – заявил он.

Зеленский также напомнил, что Украина четко помнит события начала полномасштабного вторжения.

"Мы помним, что в 22-м году наступление было и с территории Беларуси также. Мы не забудем этого. Украинские Силы обороны, Силы безопасности, наши разведки знают, какие угрозы и как реагировать, реагировать справедливо, безусловно", - резюмировал глава государства.

Что предшествовало?

  • Напомним, 21 мая Александр Лукашенко объявил, что готов провести встречу с Владимиром Зеленским "в любой точке Беларуси или Украины", если украинский лидер "хочет о чем-то поговорить или посоветоваться". При этом соратник Путина вновь оправдывался, что Беларусь якобы втянется в войну только в случае "агрессии" против ее территории.
  • В то же время президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предупреждал, что Россия всеми силами пытается глубже втянуть Беларусь в полномасштабную войну. В частности, речь шла о рисках подготовки новой атаки с белорусской территории на северные регионы Украины или на одну из стран НАТО.

Ти б хоч слово сказав за Міндіча Єрмака - це ж твої сотоваріщі
21.05.2026 18:34 Ответить
21.05.2026 18:34 Ответить
Та ти заїбав валік, тебе всі обісцяли😂😂🤣😅
21.05.2026 18:43 Ответить
Прилетів?
21.05.2026 18:44 Ответить
"Президент сьогодні от був у Славутичі, спілкувався з громадами" Джерело:
https://censor.net/ua/n4004430

Фото з місця спілкування.
21.05.2026 18:35 Ответить
Розповість громаді, як він самозванцю ******, про вагнерівців злив зробив з єрмаком???
21.05.2026 18:45 Ответить
"слова цього зєлупи нічого не значать".
21.05.2026 18:36 Ответить
Ти хоч раз ''шмальнув'' по бульбашії у відповідь за прилетівші ракети?
То для чого стільки пафосу.
21.05.2026 18:38 Ответить
Грізний Янелох у відосиках, капець!
21.05.2026 18:39 Ответить
До речі, окрім кацапів,на територію України з боку бульбостану також заходили підрозділи лукашистів.

https://www.youtube.com/watch?v=hceDA82vgpo https://youtu.be/hceDA82vgpo?si=RJkh2Gtzw6CC0EKN
21.05.2026 18:39 Ответить
Это он так тонко усатому намекнул, что если что, то он его грохнет?
21.05.2026 18:39 Ответить
Оманська Гнида роздув щоки ..аби не всравсь в черговий раз
21.05.2026 18:41 Ответить
Z-еленський, ти про що? А чому ти це не віщав у лютому 2022 року?!
Натомість готував всю країну до березневих свят, казав - війни не буде, відмахувався від Вагнеру та готував Українців до шашликів!
Ти знову наступаєш на ті ж граблі?!
А навчаня ядерних сил в Республіці білось тобі не сигнал до наступу?!
21.05.2026 18:44 Ответить
InfoSich: Жириновський був за Зеленського.
Кисєльов за Зеленського.
Охлобистін за Зеленського.
Скабєєва за Зеленського.
Сімонян за Зеленського.
Ну як можна було не обрати Президентом такого класного кандидата?!
КиївМіськБудда: Сім років правління тупого, жадібного, крадійкуватого, самозакоханого довб..оба - рольової моделі для більшості вкраїнчиків. Сім про..баних років для країни, сім років іспанського сорому для мислячої частини суспільства. І кінця цього пи..деця не видно. Здобули.
7 років Зеленського - це прой..ані території, зруйновані життя, знищена економіка, демократія і Конституція Країна виживає під крапельницею західної допомоги.
Досягнення:
1. Не втік;
2. Перестав руйнувати ЗСУ після вторгнення;
3. Династія;
4. Фаєр Поїнт на крові;
5. Армія ботів.
21.05.2026 18:46 Ответить
а ты уже в тонусе? нюхнул?
21.05.2026 18:48 Ответить
А проти міндіча і ко будуть якісь протидії?
21.05.2026 18:52 Ответить
Білоруси в більшості проти рашостану та якщо іх втягнуть у війну більшість швидко опиниться в Польші, а рештки підуть у піхоту рф, по іншому вже не буде. Лукаш як ніхто це знає, тому буде грати в свою, як і пів Європи, стурбованість.
21.05.2026 18:56 Ответить
Грозный Вовка,а что там с домиком в Козине? Мародер на крови.
21.05.2026 18:59 Ответить
 
 