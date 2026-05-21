Руководство Беларуси должно быть в тонусе и чувствовать, что за агрессию против Украины будут последствия, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский прибыл в город Славутич в Киевской области и заявил, что Украина готова применять превентивные меры в ответ на угрозы со стороны Беларуси и приграничных регионов России.
Об этом он сказал в обращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Защита границы
Глава государства отметил, что провел встречу с руководителями громад северных регионов — Киевской и Черниговской областей, где ключевой темой стало усиление безопасности.
"Очень важно поддержать наших людей здесь, усилить защиту. Именно этим и занимаемся. Это касается и защитных сооружений — фортификаций и прочего, укрепление границы будет дополнительным, также наши Силы обороны и безопасности, которые находятся именно на этом направлении, — на Чернигов и Киев с территории соседей в Беларуси, которых Россия очень хочет втянуть в эту войну еще больше, и из Брянской области", — подчеркнул Зеленский.
Президент отдельно предупредил режим Лукашенко и российских оккупантов о готовности Украины действовать на опережение.
"У нас есть возможность для укрепления, есть возможность и превентивно работать в отношении российских территорий – оттуда может исходить угроза, – и в отношении фактического руководства Беларуси, которое должно быть в тонусе, то есть реально ощущать, что будут последствия, если будут агрессивные действия против Украины, против наших людей", – заявил он.
Зеленский также напомнил, что Украина четко помнит события начала полномасштабного вторжения.
"Мы помним, что в 22-м году наступление было и с территории Беларуси также. Мы не забудем этого. Украинские Силы обороны, Силы безопасности, наши разведки знают, какие угрозы и как реагировать, реагировать справедливо, безусловно", - резюмировал глава государства.
Что предшествовало?
- Напомним, 21 мая Александр Лукашенко объявил, что готов провести встречу с Владимиром Зеленским "в любой точке Беларуси или Украины", если украинский лидер "хочет о чем-то поговорить или посоветоваться". При этом соратник Путина вновь оправдывался, что Беларусь якобы втянется в войну только в случае "агрессии" против ее территории.
- В то же время президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предупреждал, что Россия всеми силами пытается глубже втянуть Беларусь в полномасштабную войну. В частности, речь шла о рисках подготовки новой атаки с белорусской территории на северные регионы Украины или на одну из стран НАТО.
То для чого стільки пафосу.
https://www.youtube.com/watch?v=hceDA82vgpo https://youtu.be/hceDA82vgpo?si=RJkh2Gtzw6CC0EKN
Натомість готував всю країну до березневих свят, казав - війни не буде, відмахувався від Вагнеру та готував Українців до шашликів!
Ти знову наступаєш на ті ж граблі?!
А навчаня ядерних сил в Республіці білось тобі не сигнал до наступу?!
Кисєльов за Зеленського.
Охлобистін за Зеленського.
Скабєєва за Зеленського.
Сімонян за Зеленського.
Ну як можна було не обрати Президентом такого класного кандидата?!
КиївМіськБудда: Сім років правління тупого, жадібного, крадійкуватого, самозакоханого довб..оба - рольової моделі для більшості вкраїнчиків. Сім про..баних років для країни, сім років іспанського сорому для мислячої частини суспільства. І кінця цього пи..деця не видно. Здобули.
7 років Зеленського - це прой..ані території, зруйновані життя, знищена економіка, демократія і Конституція Країна виживає під крапельницею західної допомоги.
Досягнення:
1. Не втік;
2. Перестав руйнувати ЗСУ після вторгнення;
3. Династія;
4. Фаєр Поїнт на крові;
5. Армія ботів.