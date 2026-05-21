Слова этого господина ничего не значат, - ОП о заявлении Лукашенко о готовности встретиться с Зеленским
В Офисе Президента Украины отреагировали на очередные заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о готовности встретиться с Владимиром Зеленским, если тот хочет "посоветоваться".
Об этом в комментарии журналистам заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Реакция Украины
Комментируя слова минского диктатора, Литвин напомнил о его хронической лжи и выдумках.
"Еще с 22-го года всем очевидно, что слова этого господина ничего не значат, поэтому следим за его действиями. Лукашенко имеет привычку немного туповато придумывать постфактум, откуда на него "готовилось нападение", так о чем тут говорить. Президент сегодня был в Славутиче, общался с громадами, в частности, по таким вопросам", — отметил советник Зеленского.
Что предшествовало?
- Напомним, 21 мая Александр Лукашенко объявил, что готов провести встречу с Владимиром Зеленским "в любой точке Беларуси или Украины", если украинский лидер "хочет о чем-то поговорить или посоветоваться". При этом соратник Путина вновь оправдывался, что Беларусь якобы втянется в войну только в случае "агрессии" против ее территории.
- В то же время президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предупреждал, что Россия всеми силами пытается глубже втянуть Беларусь в полномасштабную войну. В частности, речь шла о рисках подготовки новой атаки с белорусской территории на северные регионы Украины или на одну из стран НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але дебільні криворагулятіга за 7 років так і не усвідомила цих основ і тому їх дипломатія виглядає так:
- Лукашенка, навіть не думай на нас нападати, а то уїбем!
- Ну давайте поговоримо про це.
- Пішов *****, ми тобі не віримо
🤡
Може нам Британію теж послати раз вони вчора санкції з русні зняли? Про США уже мовчу.
https://www.youtube.com/watch?v=tH3T8rNkyvM
Це яка дипломатія???
Тут і зараз у вас є інший президент? Немає. Так що - радісно верещати "зрадник", коли мерзота типу лукашенка починає роззявляти свого поганого рота???
То такаж вона - дипломатія, послухали би настрой йолопів. А то возомнили про себе більше чем на то мають право.
Саме тому ця зустріч повинна відбутися і освітлюватися у всіх світових новинах: два слизнякових "пустобрьохи" (один брехун з надзвичайним досвідом і на бульбоенергетику, інший талановитий молодий брехун під "ангельским пилом") будуть мірятись потужністю заяв, які нікого не цікавлять, окрім них самих. Он-Лайн розмову цих "титанів думки" потрібно буде транслювати у всі психіатричні/наркологічні лікарні світу, окремі цитати проявів "надпотужності" з обох сторін видати збіркою з обмеженим тиражем і продавати на аукціоні (гроші передавати голодуючим "узнікам совєсті" типу міндіча, дєрьмака, татарова, мендєльши, мосєйчучки, азарьонка і т.п. шльондр)
Всюди буде профіт!
Дещо подібне говорив т. Пу... Единожды солгав кто поверит. А если врет каждьій день...