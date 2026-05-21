Слова этого господина ничего не значат, - ОП о заявлении Лукашенко о готовности встретиться с Зеленским

В Офисе Президента Украины отреагировали на очередные заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о готовности встретиться с Владимиром Зеленским, если тот хочет "посоветоваться".

Об этом в комментарии журналистам заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Реакция Украины

Комментируя слова минского диктатора, Литвин напомнил о его хронической лжи и выдумках.

"Еще с 22-го года всем очевидно, что слова этого господина ничего не значат, поэтому следим за его действиями. Лукашенко имеет привычку немного туповато придумывать постфактум, откуда на него "готовилось нападение", так о чем тут говорить. Президент сегодня был в Славутиче, общался с громадами, в частности, по таким вопросам", — отметил советник Зеленского.

Что предшествовало?

Напомним, 21 мая Александр Лукашенко объявил, что готов провести встречу с Владимиром Зеленским "в любой точке Беларуси или Украины", если украинский лидер "хочет о чем-то поговорить или посоветоваться". При этом соратник Путина вновь оправдывался, что Беларусь якобы втянется в войну только в случае "агрессии" против ее территории.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предупреждал, что Россия всеми силами пытается глубже втянуть Беларусь в полномасштабную войну. В частности, речь шла о рисках подготовки новой атаки с белорусской территории на северные регионы Украины или на одну из стран НАТО.

