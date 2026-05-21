Слова этого господина ничего не значат, - ОП о заявлении Лукашенко о готовности встретиться с Зеленским

Лукашенко и Зеленский

В Офисе Президента Украины отреагировали на очередные заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о готовности встретиться с Владимиром Зеленским, если тот хочет "посоветоваться". 

Об этом в комментарии журналистам заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Реакция Украины

Комментируя слова минского диктатора, Литвин напомнил о его хронической лжи и выдумках.

"Еще с 22-го года всем очевидно, что слова этого господина ничего не значат, поэтому следим за его действиями. Лукашенко имеет привычку немного туповато придумывать постфактум, откуда на него "готовилось нападение", так о чем тут говорить. Президент сегодня был в Славутиче, общался с громадами, в частности, по таким вопросам", — отметил советник Зеленского.

Что предшествовало?

  • Напомним, 21 мая Александр Лукашенко объявил, что готов провести встречу с Владимиром Зеленским "в любой точке Беларуси или Украины", если украинский лидер "хочет о чем-то поговорить или посоветоваться". При этом соратник Путина вновь оправдывался, что Беларусь якобы втянется в войну только в случае "агрессии" против ее территории.
  • В то же время президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предупреждал, что Россия всеми силами пытается глубже втянуть Беларусь в полномасштабную войну. В частности, речь шла о рисках подготовки новой атаки с белорусской территории на северные регионы Украины или на одну из стран НАТО.

Топ комментарии
До чого тут "криворізька дипломатія"??? Як іще розмовляти з покидьком, який дозволив ***** напасти на Україну зі своєї території???
21.05.2026 18:22 Ответить
Криворізька дипломатія.
21.05.2026 18:19 Ответить
Ми пам'ятаємо, що у 22-му році наступ був і з території Білорусі також. Ми не забудемо цього.
21.05.2026 18:23 Ответить
розмовляти так щоб навіть із покидьком можна було домовитись якщо є взаємовигідні пункти.

але дебільні криворагулятіга за 7 років так і не усвідомила цих основ і тому їх дипломатія виглядає так:
- Лукашенка, навіть не думай на нас нападати, а то уїбем!
- Ну давайте поговоримо про це.
- Пішов *****, ми тобі не віримо
🤡
21.05.2026 18:45 Ответить
З ким домовлятися??? З брехуном і покидьком, який встромить тобі ножа у спину за першої-ліпшої нагоди???
21.05.2026 18:48 Ответить
Покажи мені список тих хто нам ніколи нічого не встромив чи не встромить.
Може нам Британію теж послати раз вони вчора санкції з русні зняли? Про США уже мовчу.
21.05.2026 18:52 Ответить
Чи може нагадати, як бидло колгоспне привселюдно обізвало зеленського "гнидою"???

https://www.youtube.com/watch?v=tH3T8rNkyvM

Це яка дипломатія???
21.05.2026 18:28 Ответить
сцаря абіділі! умрьом фсє пад Мінскам за Вавандрія Пєрвава і Паслєднєва
21.05.2026 18:46 Ответить
Зеленський з єрмаком оманські, самозванцю з Білорусії, тепло і сердечно злили спецОперацію проти вагнерівців, врятувавши останніх від кари в Україні!! Це ж самі братські стосунки між ними!!!
21.05.2026 18:31 Ответить
Може ще згадати про КВН? Про членограя? Про нерухомість в Криму?

Тут і зараз у вас є інший президент? Немає. Так що - радісно верещати "зрадник", коли мерзота типу лукашенка починає роззявляти свого поганого рота???
21.05.2026 18:46 Ответить
може бульбохуйло карти хотів зєлічці показать? щоб той йому почитав в них, що там, та по яких напрямках про мир написано.
21.05.2026 18:19 Ответить
21.05.2026 18:40 Ответить
21.05.2026 18:48 Ответить
Лука, тебе пора встретиться с кабздоном. Но если там и Янелох окажется, хуже не будет.
21.05.2026 18:21 Ответить
Щось однобока мантра нападу Білорусі на Київщину мене непокоїть, а потім раз вони на Волині, а наші:" погодні умови, магнітні бурі, карти таро..., допомогли ворогу інфільтруватися"🤬
21.05.2026 18:21 Ответить
Пан-таракан може образитись.
21.05.2026 18:22 Ответить
Ми пам'ятаємо, що у 22-му році наступ був і з території Білорусі також. Ми не забудемо цього.
21.05.2026 18:23 Ответить
Вже одного ОПівця окольцували - ше ти вякаєш
21.05.2026 18:25 Ответить
ермака окольцували ,а кого ще ?
21.05.2026 18:27 Ответить
Я написав двох - дико вибачаюсь
21.05.2026 18:36 Ответить
ЧиЕ б рило квичало, а твоЕ б- мовчало.....
21.05.2026 18:26 Ответить
От йолопи!
То такаж вона - дипломатія, послухали би настрой йолопів. А то возомнили про себе більше чем на то мають право.
21.05.2026 18:26 Ответить
Ці два Перці можуть собі руки подати. Вага слів кожного однакова.
21.05.2026 18:33 Ответить
"...слова цього пана нічого не значать..." Джерело: https://censor.net/ua/n4004430

Саме тому ця зустріч повинна відбутися і освітлюватися у всіх світових новинах: два слизнякових "пустобрьохи" (один брехун з надзвичайним досвідом і на бульбоенергетику, інший талановитий молодий брехун під "ангельским пилом") будуть мірятись потужністю заяв, які нікого не цікавлять, окрім них самих. Он-Лайн розмову цих "титанів думки" потрібно буде транслювати у всі психіатричні/наркологічні лікарні світу, окремі цитати проявів "надпотужності" з обох сторін видати збіркою з обмеженим тиражем і продавати на аукціоні (гроші передавати голодуючим "узнікам совєсті" типу міндіча, дєрьмака, татарова, мендєльши, мосєйчучки, азарьонка і т.п. шльондр)
Всюди буде профіт!
21.05.2026 18:41 Ответить
Колгоспний бульбаш, Народ України тобі каже - йди напуй!
21.05.2026 18:46 Ответить
21.05.2026 18:48 Ответить
Білорусь не планує вступати у війну з Україною.

Дещо подібне говорив т. Пу... Единожды солгав кто поверит. А если врет каждьій день...
21.05.2026 18:49 Ответить
21.05.2026 18:49 Ответить
21.05.2026 18:50 Ответить
... сказав вже два рази підряд прострочений, одне другого коштують..
21.05.2026 18:53 Ответить
 
 