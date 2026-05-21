Слова цього пана нічого не значать, - ОП на заяву Лукашенка про готовність зустрітися із Зеленським

Лукашенко та Зеленський

В Офісі Президента України відреагували на чергові заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо готовності зустрітися з Володимиром Зеленським, якщо той хоче "порадитися". 

Про це у коментарі журналістам заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Реакція України

Коментуючи слова мінського диктатора, Литвин нагадав про його хронічну брехню та вигадки.

"Ще з 22-го року всім очевидно, що слова цього пана нічого не значать, тож слідкуємо за його діями. Лукашенко має звичку трохи тупувато придумувати постфактум, звідки на нього "готовілось нападєніє", то про що тут говорити. Президент сьогодні от був у Славутичі, спілкувався з громадами зокрема щодо таких питань", - зазначив радник Зеленського.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 21 травня Олександр Лукашенко оголосив, що готовий провести зустріч із Володимиром Зеленським "у будь-якій точці Білорусі чи України", якщо український лідер "хоче про щось поговорити чи порадитися". При цьому поплічник Путіна знову виправдовувався, що Білорусь нібито втягнеться у війну лише в разі "агресії" проти її території.
  • Водночас президент України Володимир Зеленський неодноразово попереджав, що Росія всіма силами намагається глибше втягнути Білорусь у повномасштабну війну. Зокрема, йшлося про ризики підготовки нової атаки з білоруської території на північні регіони України або на одну з країн НАТО.

Топ коментарі
До чого тут "криворізька дипломатія"??? Як іще розмовляти з покидьком, який дозволив ***** напасти на Україну зі своєї території???
21.05.2026 18:22 Відповісти
Ми пам'ятаємо, що у 22-му році наступ був і з території Білорусі також. Ми не забудемо цього.
21.05.2026 18:23 Відповісти
Криворізька дипломатія.
21.05.2026 18:19 Відповісти
21.05.2026 18:19 Відповісти
21.05.2026 18:22 Відповісти
розмовляти так щоб навіть із покидьком можна було домовитись якщо є взаємовигідні пункти.

але дебільні криворагулятіга за 7 років так і не усвідомила цих основ і тому їх дипломатія виглядає так:
- Лукашенка, навіть не думай на нас нападати, а то уїбем!
- Ну давайте поговоримо про це.
- Пішов *****, ми тобі не віримо
🤡
21.05.2026 18:45 Відповісти
З ким домовлятися??? З брехуном і покидьком, який встромить тобі ножа у спину за першої-ліпшої нагоди???
21.05.2026 18:48 Відповісти
Покажи мені список тих хто нам ніколи нічого не встромив чи не встромить.
Може нам Британію теж послати раз вони вчора санкції з русні зняли? Про США уже мовчу.
21.05.2026 18:52 Відповісти
А нагадай, будь ласка - Британія чи штати на нас напали у 2022? Чи може територію свою надали для нападу? Чи лікували у себе вагнерівців? Чи проводили спільні навчання з ******? Чи встановлювали ретранслятори для шлюхедів у себе на території? Чим це чмо вусате заслужило на те, щоб з ним розмовляти??? Чи домовлятися з ним???
21.05.2026 19:18 Відповісти
Бульботарган перед самим вторгненням сказав підору соловйову "Украина никогда с нами не будет воевать: эта война, володя, продлится максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать." Тобто цей вусатий ************ не приховував, що він разом з кацапами збирався з нами воювати. І усі ці роки під час війни поруч з нашими кордонами разом з кацапами якісь там навчання проводить, орєшніки розміщує. Тож насрати на криворагулятину, а саме так і треба казати : "- Пішов *****, ми тобі не віримо". Хоч сто клоунячих смайликів ставте, а бульбофюрер йде *****, воно таке ж брехливе як і *****.
21.05.2026 19:36 Відповісти
Чи може нагадати, як бидло колгоспне привселюдно обізвало зеленського "гнидою"???

https://www.youtube.com/watch?v=tH3T8rNkyvM

Це яка дипломатія???
21.05.2026 18:28 Відповісти
сцаря абіділі! умрьом фсє пад Мінскам за Вавандрія Пєрвава і Паслєднєва
21.05.2026 18:46 Відповісти
Ну звісно - краще ж було ще у 2022 здатися.
21.05.2026 19:12 Відповісти
Зеленський з єрмаком оманські, самозванцю з Білорусії, тепло і сердечно злили спецОперацію проти вагнерівців, врятувавши останніх від кари в Україні!! Це ж самі братські стосунки між ними!!!
21.05.2026 18:31 Відповісти
Може ще згадати про КВН? Про членограя? Про нерухомість в Криму?

Тут і зараз у вас є інший президент? Немає. Так що - радісно верещати "зрадник", коли мерзота типу лукашенка починає роззявляти свого поганого рота???
21.05.2026 18:46 Відповісти
Зеленський нагадав самозванцю, як вони разом, врятували вагнерівців від покарання в Україні!!! Єрмак, аж заплакав …???
21.05.2026 19:10 Відповісти
Вже вище відповів. Так важко УВАЖНО прочитати?

Якщо вже так кортить гівна на вентилятор накинути, то може також є план, що далі робити? З "самозванцем"? Під час війни. Коли руснява пропаганда радісно хапається за будь-який привід, щоб засрати мізки "пересічному вкраїнчику"?
21.05.2026 19:15 Відповісти
може бульбохуйло карти хотів зєлічці показать? щоб той йому почитав в них, що там, та по яких напрямках про мир написано.
21.05.2026 18:19 Відповісти
21.05.2026 18:40 Відповісти
21.05.2026 18:48 Відповісти
Лука, тебе пора встретиться с кабздоном. Но если там и Янелох окажется, хуже не будет.
21.05.2026 18:21 Відповісти
Щось однобока мантра нападу Білорусі на Київщину мене непокоїть, а потім раз вони на Волині, а наші:" погодні умови, магнітні бурі, карти таро..., допомогли ворогу інфільтруватися"🤬
21.05.2026 18:21 Відповісти
Пан-таракан може образитись.
21.05.2026 18:22 Відповісти
21.05.2026 18:23 Відповісти
Вже одного ОПівця окольцували - ше ти вякаєш
21.05.2026 18:25 Відповісти
ермака окольцували ,а кого ще ?
21.05.2026 18:27 Відповісти
Я написав двох - дико вибачаюсь
21.05.2026 18:36 Відповісти
ЧиЕ б рило квичало, а твоЕ б- мовчало.....
21.05.2026 18:26 Відповісти
От йолопи!
То такаж вона - дипломатія, послухали би настрой йолопів. А то возомнили про себе більше чем на то мають право.
21.05.2026 18:26 Відповісти
Ці два Перці можуть собі руки подати. Вага слів кожного однакова.
21.05.2026 18:33 Відповісти
"...слова цього пана нічого не значать..." Джерело: https://censor.net/ua/n4004430

Саме тому ця зустріч повинна відбутися і освітлюватися у всіх світових новинах: два слизнякових "пустобрьохи" (один брехун з надзвичайним досвідом і на бульбоенергетику, інший талановитий молодий брехун під "ангельским пилом") будуть мірятись потужністю заяв, які нікого не цікавлять, окрім них самих. Он-Лайн розмову цих "титанів думки" потрібно буде транслювати у всі психіатричні/наркологічні лікарні світу, окремі цитати проявів "надпотужності" з обох сторін видати збіркою з обмеженим тиражем і продавати на аукціоні (гроші передавати голодуючим "узнікам совєсті" типу міндіча, дєрьмака, татарова, мендєльши, мосєйчучки, азарьонка і т.п. шльондр)
Всюди буде профіт!
21.05.2026 18:41 Відповісти
Колгоспний бульбаш, Народ України тобі каже - йди напуй!
21.05.2026 18:46 Відповісти
21.05.2026 18:48 Відповісти
Білорусь не планує вступати у війну з Україною.

Дещо подібне говорив т. Пу... Единожды солгав кто поверит. А если врет каждьій день...
21.05.2026 18:49 Відповісти
Вагнерівці, яких врятував зеленський, тепер знову прийдуть в Україну з Білорусії??
21.05.2026 19:13 Відповісти
21.05.2026 18:49 Відповісти
21.05.2026 18:50 Відповісти
Він є в червоній книзі Буданова в списках?
21.05.2026 19:16 Відповісти
... сказав вже два рази підряд прострочений, одне другого коштують..
21.05.2026 18:53 Відповісти
Коли купляти бітум і електроенергію, зірвати спецоперацію повідомивши Бульбофюрера про варгнерівців, тоді "цей пан" був хороший, а тут раптово починають росказувати казочки. Бульбофюрер певне може багато цікавого розповісти про Зелю і не тільки, інакше таку толерантність нічим іншим не можна пояснити.

Україна визнає Білорусь соагресором де-факто (через санкції, судові рішення та засудження на міжнародній арені), але уникає фінального кроку - де-юре ухвалення закону про статус держави-агресора, керуючись поточною військово-політичною доцільністю.
https://www.kyivpost.com/post/18558
21.05.2026 19:35 Відповісти
 
 