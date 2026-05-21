Слова цього пана нічого не значать, - ОП на заяву Лукашенка про готовність зустрітися із Зеленським
В Офісі Президента України відреагували на чергові заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо готовності зустрітися з Володимиром Зеленським, якщо той хоче "порадитися".
Про це у коментарі журналістам заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Реакція України
Коментуючи слова мінського диктатора, Литвин нагадав про його хронічну брехню та вигадки.
"Ще з 22-го року всім очевидно, що слова цього пана нічого не значать, тож слідкуємо за його діями. Лукашенко має звичку трохи тупувато придумувати постфактум, звідки на нього "готовілось нападєніє", то про що тут говорити. Президент сьогодні от був у Славутичі, спілкувався з громадами зокрема щодо таких питань", - зазначив радник Зеленського.
Що передувало?
- Нагадаємо, 21 травня Олександр Лукашенко оголосив, що готовий провести зустріч із Володимиром Зеленським "у будь-якій точці Білорусі чи України", якщо український лідер "хоче про щось поговорити чи порадитися". При цьому поплічник Путіна знову виправдовувався, що Білорусь нібито втягнеться у війну лише в разі "агресії" проти її території.
- Водночас президент України Володимир Зеленський неодноразово попереджав, що Росія всіма силами намагається глибше втягнути Білорусь у повномасштабну війну. Зокрема, йшлося про ризики підготовки нової атаки з білоруської території на північні регіони України або на одну з країн НАТО.
але дебільні криворагулятіга за 7 років так і не усвідомила цих основ і тому їх дипломатія виглядає так:
- Лукашенка, навіть не думай на нас нападати, а то уїбем!
- Ну давайте поговоримо про це.
- Пішов *****, ми тобі не віримо
Може нам Британію теж послати раз вони вчора санкції з русні зняли? Про США уже мовчу.
Це яка дипломатія???
Тут і зараз у вас є інший президент? Немає. Так що - радісно верещати "зрадник", коли мерзота типу лукашенка починає роззявляти свого поганого рота???
Якщо вже так кортить гівна на вентилятор накинути, то може також є план, що далі робити? З "самозванцем"? Під час війни. Коли руснява пропаганда радісно хапається за будь-який привід, щоб засрати мізки "пересічному вкраїнчику"?
То такаж вона - дипломатія, послухали би настрой йолопів. А то возомнили про себе більше чем на то мають право.
Саме тому ця зустріч повинна відбутися і освітлюватися у всіх світових новинах: два слизнякових "пустобрьохи" (один брехун з надзвичайним досвідом і на бульбоенергетику, інший талановитий молодий брехун під "ангельским пилом") будуть мірятись потужністю заяв, які нікого не цікавлять, окрім них самих. Он-Лайн розмову цих "титанів думки" потрібно буде транслювати у всі психіатричні/наркологічні лікарні світу, окремі цитати проявів "надпотужності" з обох сторін видати збіркою з обмеженим тиражем і продавати на аукціоні (гроші передавати голодуючим "узнікам совєсті" типу міндіча, дєрьмака, татарова, мендєльши, мосєйчучки, азарьонка і т.п. шльондр)
Всюди буде профіт!
Дещо подібне говорив т. Пу... Единожды солгав кто поверит. А если врет каждьій день...
Україна визнає Білорусь соагресором де-факто (через санкції, судові рішення та засудження на міжнародній арені), але уникає фінального кроку - де-юре ухвалення закону про статус держави-агресора, керуючись поточною військово-політичною доцільністю.
