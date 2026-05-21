Слова цього пана нічого не значать, - ОП на заяву Лукашенка про готовність зустрітися із Зеленським

В Офісі Президента України відреагували на чергові заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо готовності зустрітися з Володимиром Зеленським, якщо той хоче "порадитися".

Про це у коментарі журналістам заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Реакція України

Коментуючи слова мінського диктатора, Литвин нагадав про його хронічну брехню та вигадки.

"Ще з 22-го року всім очевидно, що слова цього пана нічого не значать, тож слідкуємо за його діями. Лукашенко має звичку трохи тупувато придумувати постфактум, звідки на нього "готовілось нападєніє", то про що тут говорити. Президент сьогодні от був у Славутичі, спілкувався з громадами зокрема щодо таких питань", - зазначив радник Зеленського.

Що передувало?

Нагадаємо, 21 травня Олександр Лукашенко оголосив, що готовий провести зустріч із Володимиром Зеленським "у будь-якій точці Білорусі чи України", якщо український лідер "хоче про щось поговорити чи порадитися". При цьому поплічник Путіна знову виправдовувався, що Білорусь нібито втягнеться у війну лише в разі "агресії" проти її території.

Водночас президент України Володимир Зеленський неодноразово попереджав, що Росія всіма силами намагається глибше втягнути Білорусь у повномасштабну війну. Зокрема, йшлося про ризики підготовки нової атаки з білоруської території на північні регіони України або на одну з країн НАТО.

