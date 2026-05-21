Білорусь не планує вступати у війну з Україною. Готовий зустрітися із Зеленським будь-де, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ нібито не планує втягуватися у війну проти України. Водночас він пригрозив спільною з Росією відповіддю у разі нападу на територію РБ. Він також кличе Володимира Зеленського на переговори у "будь-якій точці".

Його цитує "Белта", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що каже диктатор?

Коментуючи заяви українського керівництва щодо загрози з боку Білорусі, Лукашенко вкотре повторив свою тезу про "негайну відповідь".

"Що стосується заяв про те, що Білорусь буде втягнута у війну, я щойно сказав: буде втягнута лише в одному випадку — якщо на нашу територію буде скоєно агресію. І тут вже не втягнута (ви чули з вуст президента Росії) — ми будемо разом захищати нашу Батьківщину від Бреста до Владивостока, де розташовані дві держави", - заявив Лукашенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко похвалився російськими ракетними комплексами в Білорусі, - ЗМІ

При цьому він наголосив, що наразі Білорусь нібито не має наміру воювати з Україною, оскільки в цьому "немає жодної необхідності — ні цивільної, ні військової". Поплічник Путіна запевнив, що республіка Білорусь "не збирається воювати з ким-небудь, якщо її не чіпатимуть", інакше Мінськ "не буде церемонитися".

Зустріч із Зеленським

Крім того, Лукашенко заговорив про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення двосторонніх відносин.

"Якщо він хоче про щось поговорити, порадитися чи ще щось, будь ласка, ми відкриті для цього. У будь-якій точці — України, Білорусі — я готовий зустрітися з ним і обговорити проблеми білорусько-українських відносин. І, можливо, поговорити про перспективи. Чомусь з американцями, німцями, поляками, литовцями та латишами нам є про що говорити, а з Україною нема про що..." - поскаржився білоруський диктатор.

Читайте також: Білорусь сприяє атакам РФ, пропускаючи дрони в Україну, - Бровді

Зауважимо, попри регулярні заяви Лукашенка про "миролюбність", Білорусь із перших днів повномасштабного вторгнення надає свою територію та повітряний простір для російських військ та ударів по Україні.

Що передувало?

Нагадаємо, 18 травня у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.

21 травня СБУ повідомила про посилені заходи безпеки у п’яти північних областях України, що межують з Росією та Білоруссю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко оголосив про "точкову" мобілізацію частин у Білорусі, - ЗМІ