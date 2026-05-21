Білорусь не планує вступати у війну з Україною. Готовий зустрітися із Зеленським будь-де, - Лукашенко
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ нібито не планує втягуватися у війну проти України. Водночас він пригрозив спільною з Росією відповіддю у разі нападу на територію РБ. Він також кличе Володимира Зеленського на переговори у "будь-якій точці".
Його цитує "Белта", передає Цензор.НЕТ.
Що каже диктатор?
Коментуючи заяви українського керівництва щодо загрози з боку Білорусі, Лукашенко вкотре повторив свою тезу про "негайну відповідь".
"Що стосується заяв про те, що Білорусь буде втягнута у війну, я щойно сказав: буде втягнута лише в одному випадку — якщо на нашу територію буде скоєно агресію. І тут вже не втягнута (ви чули з вуст президента Росії) — ми будемо разом захищати нашу Батьківщину від Бреста до Владивостока, де розташовані дві держави", - заявив Лукашенко.
При цьому він наголосив, що наразі Білорусь нібито не має наміру воювати з Україною, оскільки в цьому "немає жодної необхідності — ні цивільної, ні військової". Поплічник Путіна запевнив, що республіка Білорусь "не збирається воювати з ким-небудь, якщо її не чіпатимуть", інакше Мінськ "не буде церемонитися".
Зустріч із Зеленським
Крім того, Лукашенко заговорив про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення двосторонніх відносин.
"Якщо він хоче про щось поговорити, порадитися чи ще щось, будь ласка, ми відкриті для цього. У будь-якій точці — України, Білорусі — я готовий зустрітися з ним і обговорити проблеми білорусько-українських відносин. І, можливо, поговорити про перспективи. Чомусь з американцями, німцями, поляками, литовцями та латишами нам є про що говорити, а з Україною нема про що..." - поскаржився білоруський диктатор.
Зауважимо, попри регулярні заяви Лукашенка про "миролюбність", Білорусь із перших днів повномасштабного вторгнення надає свою територію та повітряний простір для російських військ та ударів по Україні.
Що передувало?
- Нагадаємо, 18 травня у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.
- 21 травня СБУ повідомила про посилені заходи безпеки у п’яти північних областях України, що межують з Росією та Білоруссю.
"Відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 3314 (1974 року), надання своєю державою власної території, яку інша держава використовує для вчинення акту агресії проти третьої країни, кваліфікується як співучасть у агресії."
Хоча: Зеля до 24/02.2022 - вірив...
Україна не визнає самозванця президентом Білорусі...
Щось думка що це взагалі незалежить від Лукашенка, просто Білорусь це хороший хаб для орків по обходу санкцій з ЄС там їх напрямок в Польщі більше заповнений фурами чим наш.
А всі страшилки і нагнітання роблять наші корупціонери щоб відволітки від їх діяльності. Чогось як орки пішли на Харківщині другий раз, вони мовчали, та і як перший раз також. Те саме з Сумщиною.
Чіткіше думки формулюй...
Що тут не зрозумілого орки не нападуть з того напрямку, поки через білорусів можна експортувати сировину.
А коли буде готуватись реальний наступ звідти, то вся наша еліта в рот води набере і буде говорити що загрози немає.
Саме тому я тебе "чавив" до кінця - щоб не писать свої "припущення", стосовно твого "глибокодум'я" - а щоб ти це САМ сказав...
Там і продажем сировини яка альтернатива, дружба з Китаєм зараз не особливо допомагає, через ціни на сировину і вартість доставки, ЄС купляє дорожче і ближче везти.
погано це все
Полігони загружені для навчання кацапів, найманці з першого дня повномаштабки воюють за рашку.
Все, що можуть білоруси-недокацапи, це знову надати свою територію для бойових дій і мобілізовувати мясо, яке не відомо як поділить з кацапами полігони для навчання.
Якщо досвітчена і в сто раз більша ППО рашки не вигрібає з ударами навіть на 2000 км. То Білоруська "економіка" може повністю згоріти за кілька тижнів.
Пам'ятаємо, як це усате чмо, на зустрічі у такому собі Житомирі, з тогочасним мером міста, таким собі Сухомлиним клявся й божився: "... з Республіки Білорусь, на територію України нічого крім комбайнів, тролейбусів, тракторів не піде"!
А в лютому 2022 році, щось відюулось по іншому, пішли колони окупнтів, і почали палити, гвалтувати, грабувати, руйнувати, нищити!
А тому, вусатий таракан, бульбаш з белараші, немає тобі віри більше, і Напрод України тобі ніякий не братній, скоріше навпаки - волелюбний та супротивний до тебе, падло вусате!
Значит скоро война.
Дещо подібне говорив т. Пу... Единожды солгав кто поверит. А если врет каждьій день...
Їбанько лицемірне. Ніби воно не знає, чому так. Як воно там казало