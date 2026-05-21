СБУ та Сили оборони посилили безпекові заходи у північних регіонах України. ВIДЕО

СБУ, ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони проводять комплексні контррозвідувальні та контрдиверсійні заходи в Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській і Рівненській областях.

"На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, Президента України Володимира Зеленського СБУ та інші підрозділи Сил оборони проводять комплекс посилених заходів безпеки в північних областях нашої держави.

Вказані заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника", - йдеться в повідомленні.

Відповідну роботу координує Антитерористичний центр при СБУ. До проведення заходів залучені підрозділи Служби безпеки України, Національна поліція, Збройні сили України, Національна гвардія та Державна прикордонна служба.

Мета заходів - запобігання диверсіям, розвіддіяльності та підривній активності ворога

Комплексні дії передбачають посилення контррозвідувального та контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей.

Передусім робота відповідних груп спрямована на недопущення проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп у прикордонні райони, запобігання диверсійно-терористичним проявам, а також протидію підривній і розвідувальній діяльності та іншим воєнним злочинам.

Серед іншого, силовики будуть:

здійснювати посилену перевірку громадян, які перебувають на території проведення безпекових заходів;

проводити огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів.

Превентивна робота відбувається з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час її проведення можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян і огляд автомобілів.

СБУ закликає громадян із розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати при собі документи, що посвідчують особу, та дотримуватися режиму комендантської години.

У відомстві наголошують, що під час виконання завдань Служба безпеки України діє виключно в межах законодавства та з дотриманням конституційних прав і свобод громадян.

Дякуємо усім побратимам та усім Силам безпеки та оборони, спільно з якими захищаємо Українську державу. Слава Україні.

