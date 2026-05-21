СБУ и Силы обороны усилили меры безопасности в северных регионах Украины. ВИДЕО

СБУ, ВСУ и другие подразделения Сил обороны проводят комплексные контрразведывательные и контрдиверсионные мероприятия в Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ривненской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего, Президента Украины Владимира Зеленского СБУ и другие подразделения Сил обороны проводят комплекс усиленных мер безопасности в северных областях нашего государства.

Указанные меры являются беспрецедентными по количеству задействованных сил и средств на территориях, граничащих с Россией и Беларусью, и будут действенным сдерживающим фактором для любых агрессивных действий или операций врага и его союзника", - говорится в сообщении.

Соответствующую работу координирует Антитеррористический центр при СБУ. К проведению мероприятий привлечены подразделения Службы безопасности Украины, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и Государственная пограничная служба.

Цель мероприятий - предотвращение диверсий, разведывательной деятельности и подрывной активности врага

Комплексные действия предусматривают усиление контрразведывательной и контрдиверсионной защиты на территории Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ривненской областей.

Прежде всего, работа соответствующих групп направлена на недопущение проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп в приграничные районы, предотвращение диверсионно-террористических проявлений, а также противодействие подрывной и разведывательной деятельности и другим военным преступлениям.

Среди прочего, силовики будут:

проводить усиленную проверку граждан, находящихся на территории проведения мероприятий по обеспечению безопасности;

проводить осмотр территории и отдельных помещений для выявления предметов, запрещенных к обороту.

Превентивная работа проводится с учетом правового режима военного положения. Во время ее проведения возможны временные ограничения прохода и проезда по улицам отдельных населенных пунктов, проверка документов граждан и досмотр автомобилей.

СБУ призывает граждан с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

В ведомстве подчеркивают, что при выполнении задач Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках законодательства и с соблюдением конституционных прав и свобод граждан.

Спасибо всем собратьям и всем Силам безопасности и обороны, совместно с которыми мы защищаем Украинское государство. Слава Украине.

