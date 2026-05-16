Білорусь сприяє атакам РФ, пропускаючи дрони в Україну, - Бровді

Білорусь фактично бере участь у війні, надаючи повітряний коридор для російських ударних дронів по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі заявив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

Звернувшись до Олександра Лукашенка, він заявив, що "ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України, кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку". "Трек наступний: коридор для вбивць = співучасть = каса", – йдеться в дописі.

Мадяр зазначив, що заяви Лукашенка про нейтралітет Білорусі є неправдивими і додав, що той "вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних Українців".

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський доручив посилити Чернігівсько-Київський напрямок через загрозу з боку Білорусі.

Раніше Зеленський повідомив, що ГУР МОУ перехопило документи окупантів щодо підготовки масованих ударів по політичних та військових центрах України.

