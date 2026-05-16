Білорусь сприяє атакам РФ, пропускаючи дрони в Україну, - Бровді

Білорусь фактично бере участь у війні, надаючи повітряний коридор для російських ударних дронів по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі заявив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

Звернувшись до Олександра Лукашенка, він заявив, що "ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України, кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку". "Трек наступний: коридор для вбивць = співучасть = каса", – йдеться в дописі.

Мадяр зазначив, що  заяви Лукашенка про нейтралітет Білорусі є неправдивими і додав, що той "вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних Українців".

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський доручив посилити Чернігівсько-Київський напрямок через загрозу з боку Білорусі.

Тут не Броуді має говорити, а МЗС України. Офіційно, з паперами, з нотами, з попередженнями про відплату.
16.05.2026 11:21 Відповісти
"зелений мзс і вся"зелена влада" прорашистський контингент в Україні
16.05.2026 11:23 Відповісти
Потужно.
16.05.2026 11:24 Відповісти
Потужно було б зразу в'ї... ударить по Мінську, але хоч так. Може щось в голові Бацьки спрацює.
16.05.2026 11:26 Відповісти
Нема чого з бульбашами говорити...їб@шити їх треба..кацапи вороги а ці жахливіших ворогів...іуди суки...
16.05.2026 14:44 Відповісти
Що ті паперці зроблять? Оскільки російські БПЛА йдуть вздовж кордону між Україною та Белоруссю, треба їх там і збивати. І не перемайматись, якщо уламки падуть на белоруську територію.
16.05.2026 17:55 Відповісти
А як там нафтепереробний завод в бульбостані себе почуває? Еспорт бензину та дизпалива в рашку йде регулярно? Може бавовна вилікує бульбофюрера, щоб не пропускав дрони через свою територію?
16.05.2026 11:28 Відповісти
Варто запустити сотню-другу наших дронів над тими болотами, а далі "промацати" ППО вже Смоленської області.
16.05.2026 12:15 Відповісти
лука , це ворог і поки він при владі, Білорусь наш ворог!
16.05.2026 11:34 Відповісти
Територія з якої в лютому 2022 році заходив ворог, є територія ворога!
Не пройшло і п'ять років, Мадяр прокинувся
16.05.2026 11:40 Відповісти
Нє-нє-нє. Лука лукой, але з бульбашей станеться окремо. Ніхто ж нічого не забув. Починаючи з пошти в Гомелі, через яку кацапи намародерене барахло відправляли, і закінчуючи авіадіспетчерами та лікарями в госпіталях.
16.05.2026 12:10 Відповісти
Мозирський нпз може вийти з чату дуже швидко,якщо до бульби не дійде!
16.05.2026 11:39 Відповісти
Ми ж теж можем "пропустити" дрони по бульбі - коли така муйня
16.05.2026 11:46 Відповісти
Ну так в'***** же по Мозирю! А ні, так хоча би по Унечі, щоб туди касапське гівно не доходило!
16.05.2026 12:20 Відповісти
Завхози, клоуни, членограї, секретутки..Зелена влада найбільш некомпетентна, непрофесійна цинічна і жадібна влада за всі часи незалежності України, мабуть навіть партія регіонів в порівнянні з ними виглядають професіоналами..нарід ви дійсно дебіли що таке обрали в 2019 році?
16.05.2026 12:24 Відповісти
А що ти зробишь.... Бацька пропонував Зеле атакувать Мозирь, но воно зассало. А зараз що ти його лякаєшь, Бровді, це ж твій друг. Кажи йому, а не грозі в повітря кулачком.
16.05.2026 12:59 Відповісти
 
 