Новости Сотрудничество России и Беларуси
Беларусь способствует атакам РФ, пропуская дроны в Украину, - Бровди

Беларусь способствует атакам РФ, пропуская дроны в Украину

Беларусь фактически участвует в войне, предоставляя воздушный коридор для российских ударных дронов, нацеленных на Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале заявил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

Обратившись к Александру Лукашенко, он заявил, что "мы фиксируем пролет каждого одного шахеда, который, воспользовавшись коридорами Беларуси, направляется в Украину, каждую твою фрикцию и шатанину военного оттенка". "Схема следующая: коридор для убийц = соучастие = касса", – говорится в сообщении.

Мадяр отметил, что заявления Лукашенко о нейтралитете Беларуси являются ложными, и добавил, что тот "уже по самые плечи в кровавой юшке убийств гражданских украинцев".

Что предшествовало?

Президент Владимир Зеленский поручил усилить Черниговско-Киевское направление из-за угрозы со стороны Беларуси.

Беларусь (8009) Лукашенко Александр (3614) Бровди Роберт Мадяр (115)
Тут не Броуді має говорити, а МЗС України. Офіційно, з паперами, з нотами, з попередженнями про відплату.
16.05.2026 11:21 Ответить
"зелений мзс і вся"зелена влада" прорашистський контингент в Україні
16.05.2026 11:23 Ответить
Потужно.
16.05.2026 11:24 Ответить
Потужно було б зразу в'ї... ударить по Мінську, але хоч так. Може щось в голові Бацьки спрацює.
16.05.2026 11:26 Ответить
А як там нафтепереробний завод в бульбостані себе почуває? Еспорт бензину та дизпалива в рашку йде регулярно? Може бавовна вилікує бульбофюрера, щоб не пропускав дрони через свою територію?
16.05.2026 11:28 Ответить
Варто запустити сотню-другу наших дронів над тими болотами, а далі "промацати" ППО вже Смоленської області.
16.05.2026 12:15 Ответить
лука , це ворог і поки він при владі, Білорусь наш ворог!
16.05.2026 11:34 Ответить
Територія з якої в лютому 2022 році заходив ворог, є територія ворога!
Не пройшло і п'ять років, Мадяр прокинувся
16.05.2026 11:40 Ответить
Нє-нє-нє. Лука лукой, але з бульбашей станеться окремо. Ніхто ж нічого не забув. Починаючи з пошти в Гомелі, через яку кацапи намародерене барахло відправляли, і закінчуючи авіадіспетчерами та лікарями в госпіталях.
16.05.2026 12:10 Ответить
Мозирський нпз може вийти з чату дуже швидко,якщо до бульби не дійде!
16.05.2026 11:39 Ответить
Ми ж теж можем "пропустити" дрони по бульбі - коли така муйня
16.05.2026 11:46 Ответить
Ну так в'***** же по Мозирю! А ні, так хоча би по Унечі, щоб туди касапське гівно не доходило!
16.05.2026 12:20 Ответить
Завхози, клоуни, членограї, секретутки..Зелена влада найбільш некомпетентна, непрофесійна цинічна і жадібна влада за всі часи незалежності України, мабуть навіть партія регіонів в порівнянні з ними виглядають професіоналами..нарід ви дійсно дебіли що таке обрали в 2019 році?
16.05.2026 12:24 Ответить
А що ти зробишь.... Бацька пропонував Зеле атакувать Мозирь, но воно зассало. А зараз що ти його лякаєшь, Бровді, це ж твій друг. Кажи йому, а не грозі в повітря кулачком.
16.05.2026 12:59 Ответить
 
 