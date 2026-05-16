Беларусь способствует атакам РФ, пропуская дроны в Украину, - Бровди
Беларусь фактически участвует в войне, предоставляя воздушный коридор для российских ударных дронов, нацеленных на Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале заявил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).
Обратившись к Александру Лукашенко, он заявил, что "мы фиксируем пролет каждого одного шахеда, который, воспользовавшись коридорами Беларуси, направляется в Украину, каждую твою фрикцию и шатанину военного оттенка". "Схема следующая: коридор для убийц = соучастие = касса", – говорится в сообщении.
Мадяр отметил, что заявления Лукашенко о нейтралитете Беларуси являются ложными, и добавил, что тот "уже по самые плечи в кровавой юшке убийств гражданских украинцев".
Что предшествовало?
Президент Владимир Зеленский поручил усилить Черниговско-Киевское направление из-за угрозы со стороны Беларуси.
- Ранее Зеленский сообщил, что ГУР МОУ перехватило документы оккупантов о подготовке массированных ударов по политическим и военным центрам Украины.
