Беларусь способствует атакам РФ, пропуская дроны в Украину, - Бровди

Беларусь фактически участвует в войне, предоставляя воздушный коридор для российских ударных дронов, нацеленных на Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале заявил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

Обратившись к Александру Лукашенко, он заявил, что "мы фиксируем пролет каждого одного шахеда, который, воспользовавшись коридорами Беларуси, направляется в Украину, каждую твою фрикцию и шатанину военного оттенка". "Схема следующая: коридор для убийц = соучастие = касса", – говорится в сообщении.

Мадяр отметил, что заявления Лукашенко о нейтралитете Беларуси являются ложными, и добавил, что тот "уже по самые плечи в кровавой юшке убийств гражданских украинцев".

Что предшествовало?

Президент Владимир Зеленский поручил усилить Черниговско-Киевское направление из-за угрозы со стороны Беларуси.

Ранее Зеленский сообщил, что ГУР МОУ перехватило документы оккупантов о подготовке массированных ударов по политическим и военным центрам Украины.

