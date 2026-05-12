Новости Белорусы воюют на стороне РФ против Украины
2 865

Лукашенко объявил о "точечной" мобилизации частей в Беларуси, - СМИ

Лукашенко

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении провести в стране "точечную" мобилизацию отдельных воинских частей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет белорусское агентство БЕЛТА.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал во время встречи с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

Что заявил Лукашенко

По словам Лукашенко, Беларусь якобы "настроена на мир", однако армия должна быть готова к боевым действиям.

"Мы точечно мобилизуем части для того, чтобы готовить их к войне", – заявил он.

При этом Лукашенко добавил, что надеется избежать войны.

Что еще обсуждали

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что во время встречи также обсуждались проверки боеспособности армии.

По его словам, проверки проводились по поручению Лукашенко, а также в рамках планов Минобороны и Генштаба Беларуси.

После этого, как утверждает Хренин, в военном руководстве сделали "определенные выводы".

Беларусь (8000) Лукашенко Александр (3613) мобилизация (3062)
***** дав завдання трохи повоняти. А може фаршу до бульби у ***** не вистачає?
Цього жмура тільки сира земля наладить
картоплю вже посадили, потрібно чимось займатися.
на точкову мобілізацію треба відповісти точковими ударами по Мозирю.

хай заспокоїться та йде колорадських жуків збирати.

Цього жмура тільки сира земля наладить
***** дав завдання трохи повоняти. А може фаршу до бульби у ***** не вистачає?
Бульбаші, в соцмережах, теж "смердять"... Виходять на протести у країнах Балтії, пліч-о-пдіч, з кацапами місцевими... Вимагають права вчиться російською мовою... Так що скоро їм запропонують їхать на "истарическую Родину", і там вчиться на "абщепанятнам".... Лука, в угоду кацапні, "відрізав язика національній мові Білорусі...
Білоруської нації нема.... Померла... Тихо-тихо... Перед смертю їй відібрало мову...
орестиніда, степанида, василина...
"То лі бульбаш на лижах,
То лі другой бульбаш ***нутий....."
Ой лишенько, мало нам своїх яйценосів, - так ще цей бульбоносний гігант не злазить зі своєї трибуни!
А в фільмі про чапаєва,чапаєв пояснював тактику бульбою)))
Бульбофюрер залякує українців. На поляк він не піде в на країни Балтії також, бо там його зітруть в порошок поляки і британці. Пуйло підштовхне на авантюру, а сам потім промовчить, як робив з іншими.
Голова бульбашівського колгоспу вирішив знову продати свою територію раші для заходу з Півночі України!?
Авжеж, бо раша суттєво потерпає на форнті.
У кацапів вихід один, Північний фронт на кордоні Житомирської, Київської, Чернігівської областей!
Намагатимуться розтягнути фронт.
Не до добра це. Це ще тим, хто заплатив за сидіння у тилу, воювати доведеться.
Ми точково відмобілізуватимемо
