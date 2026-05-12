Лукашенко объявил о "точечной" мобилизации частей в Беларуси, - СМИ
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении провести в стране "точечную" мобилизацию отдельных воинских частей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет белорусское агентство БЕЛТА.
Соответствующее заявление Лукашенко сделал во время встречи с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.
Что заявил Лукашенко
По словам Лукашенко, Беларусь якобы "настроена на мир", однако армия должна быть готова к боевым действиям.
"Мы точечно мобилизуем части для того, чтобы готовить их к войне", – заявил он.
При этом Лукашенко добавил, что надеется избежать войны.
Что еще обсуждали
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что во время встречи также обсуждались проверки боеспособности армии.
По его словам, проверки проводились по поручению Лукашенко, а также в рамках планов Минобороны и Генштаба Беларуси.
После этого, как утверждает Хренин, в военном руководстве сделали "определенные выводы".
хай заспокоїться та йде колорадських жуків збирати.
То лі другой бульбаш ***нутий....."
Авжеж, бо раша суттєво потерпає на форнті.
У кацапів вихід один, Північний фронт на кордоні Житомирської, Київської, Чернігівської областей!
Намагатимуться розтягнути фронт.