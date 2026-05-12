Новини Білоруси воюють на боці РФ проти України
3 125 21

Лукашенко оголосив про "точкову" мобілізацію частин у Білорусі, - ЗМІ

Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір провести в країні "точкову" мобілізацію окремих військових частин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише білоруське агентство БЕЛТА.

Відповідну заяву Лукашенко зробив під час зустрічі з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

Що заявив Лукашенко

За словами Лукашенка, Білорусь нібито "налаштована на мир", однак армія має бути готовою до бойових дій.

"Ми точково відмобілізуватимемо частини для того, щоб готувати їх до війни", – заявив він.

При цьому Лукашенко додав, що сподівається уникнути війни.

Що ще обговорювали

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін повідомив, що під час зустрічі також обговорювали перевірки боєздатності армії.

За його словами, перевірки проводилися за дорученням Лукашенка, а також у межах планів Міноборони та Генштабу Білорусі.

Після цього, як стверджує Хренін, у військовому керівництві зробили "певні висновки".

Білорусь Лукашенко Олександр мобілізація
***** дав завдання трохи повоняти. А може фаршу до бульби у ***** не вистачає?
12.05.2026 19:05 Відповісти
Цього жмура тільки сира земля наладить
12.05.2026 19:01 Відповісти
картоплю вже посадили, потрібно чимось займатися.
12.05.2026 18:57 Відповісти
на точкову мобілізацію треба відповісти точковими ударами по Мозирю.

хай заспокоїться та йде колорадських жуків збирати.

.
12.05.2026 19:50 Відповісти
Бульбаші, в соцмережах, теж "смердять"... Виходять на протести у країнах Балтії, пліч-о-пдіч, з кацапами місцевими... Вимагають права вчиться російською мовою... Так що скоро їм запропонують їхать на "истарическую Родину", і там вчиться на "абщепанятнам".... Лука, в угоду кацапні, "відрізав язика національній мові Білорусі...
12.05.2026 19:14 Відповісти
Білоруської нації нема.... Померла... Тихо-тихо... Перед смертю їй відібрало мову...
12.05.2026 19:49 Відповісти
орестиніда, степанида, василина...
12.05.2026 22:07 Відповісти
12.05.2026 19:06 Відповісти
🤣
12.05.2026 19:07 Відповісти
"То лі бульбаш на лижах,
То лі другой бульбаш ***нутий....."
12.05.2026 19:24 Відповісти
****************..
12.05.2026 19:07 Відповісти
Ой лишенько, мало нам своїх яйценосів, - так ще цей бульбоносний гігант не злазить зі своєї трибуни!
12.05.2026 19:10 Відповісти
А в фільмі про чапаєва,чапаєв пояснював тактику бульбою)))
12.05.2026 19:14 Відповісти
С Новым годам, таварісчі-***!
12.05.2026 19:48 Відповісти
Бульбофюрер залякує українців. На поляк він не піде в на країни Балтії також, бо там його зітруть в порошок поляки і британці. Пуйло підштовхне на авантюру, а сам потім промовчить, як робив з іншими.
12.05.2026 19:55 Відповісти
який він гидкий.
12.05.2026 20:06 Відповісти
Голова бульбашівського колгоспу вирішив знову продати свою територію раші для заходу з Півночі України!?
Авжеж, бо раша суттєво потерпає на форнті.
У кацапів вихід один, Північний фронт на кордоні Житомирської, Київської, Чернігівської областей!
Намагатимуться розтягнути фронт.
12.05.2026 21:27 Відповісти
Не до добра це. Це ще тим, хто заплатив за сидіння у тилу, воювати доведеться.
12.05.2026 22:09 Відповісти
Ми точково відмобілізуватимемо
12.05.2026 23:03 Відповісти
 
 