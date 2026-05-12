Лукашенко оголосив про "точкову" мобілізацію частин у Білорусі, - ЗМІ
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір провести в країні "точкову" мобілізацію окремих військових частин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише білоруське агентство БЕЛТА.
Відповідну заяву Лукашенко зробив під час зустрічі з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.
Що заявив Лукашенко
За словами Лукашенка, Білорусь нібито "налаштована на мир", однак армія має бути готовою до бойових дій.
"Ми точково відмобілізуватимемо частини для того, щоб готувати їх до війни", – заявив він.
При цьому Лукашенко додав, що сподівається уникнути війни.
Що ще обговорювали
Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін повідомив, що під час зустрічі також обговорювали перевірки боєздатності армії.
За його словами, перевірки проводилися за дорученням Лукашенка, а також у межах планів Міноборони та Генштабу Білорусі.
Після цього, як стверджує Хренін, у військовому керівництві зробили "певні висновки".
